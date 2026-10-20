A semifinales San Carlos La Estancia

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El escuadrón potosino San Carlos La Estancia, dirigido por el capitán Roberto Alfonso Guerra Rojas, tuvo una destacada participación en el LXXXII Congreso y Campeonato Nacional Charro San Luis Potosí 2026 "Andrés ´Nito´ Aceves", al conquistar 359 puntos que lo colocaron en el segundo lugar de la categoría AA. El certamen se desarrolla en la Arena Potosí.

La sobresaliente actuación de Karim Alejandro Aceves Sánchez fue determinante para que la agrupación potosina alcanzara esta puntuación, al conseguir cinco manganas, dos a pie y tres a caballo, además de acertar un pial en el lienzo. Su efectividad en estas suertes impulsó al equipo en la clasificación, respaldado por las aportaciones de sus compañeros desde la cala de caballo hasta el paso de la muerte.

El conjunto estuvo integrado por Roberto Alfonso Guerra Rojas, capitán del equipo; Marco Antonio Muñoz Ríos, Karim Alejandro Aceves Sánchez, Andrés Fernández Vega, Marcelo Veloz García, Javier Flores Juárez, Daniel Roberto Pérez, Bernardo López Muñoz y Luis Andrés Chávez Muñoz, quienes contribuyeron con sus actuaciones para alcanzar los 359 puntos y mantenerse entre los protagonistas de la división.

Con esta calificación, San Carlos La Estancia se ubicó a solamente un punto del líder, Capilla de Guadalupe, de Jalisco, que suma 360 unidades. Este resultado coloca al escuadrón potosino en una posición favorable dentro de la competencia y le asegura su lugar en las semifinales del campeonato nacional, donde buscará mantener el ritmo y continuar en la lucha por los primeros puestos.

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La clasificación de la categoría AA quedó encabezada por Capilla de Guadalupe, con 360 puntos, seguido de San Carlos La Estancia, de San Luis Potosí, con 359; Las 3 B, de Aguascalientes, con 344; Hacienda La Purísima, de Coahuila, con 333; Finca La Valenciana, del Estado de México, con 321, y El Herradero, de Aguascalientes, con 320 unidades. Así, la agrupación potosina mantiene vivas sus aspiraciones de protagonismo en la recta decisiva del Nacional Charro 2026.