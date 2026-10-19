¿Dónde y a qué hora ver el sexto juego Guardians vs. Rays?

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Tras recuperarse de una desventaja inicial en la serie, los Rays de Tampa Bay llegan al Juego 6 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana con ventaja de 3-2 sobre los Guardians de Cleveland y a un triunfo de regresar a la Serie Mundial.

Luego de imponerse en los Juegos 4 y 5, la novena de Florida intentará aprovechar su localía para sentenciar la eliminatoria, mientras que Cleveland está obligado a reaccionar para extender la batalla a un decisivo séptimo encuentro, en una serie que ha estado marcada por el dominio del pitcheo y los momentos oportunos a la ofensiva.

Con el boleto a la Serie Mundial en juego, Rays y Guardians saben que el siguiente reto será de máxima exigencia. Del otro lado ya esperan los Brewers de Milwaukee, un equipo que ha mostrado enorme consistencia a lo largo de la campaña y que llega fortalecido tras dejar en el camino a los Dodgers de Los Ángeles.

Aquí te dejamos toda la información para disfrutar de uno de los compromisos más esperados entre dos grandes novenas, quienes salen para buscar la gloria ante un inmueble lleno.

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¿Dónde y a qué hora ver el sexto juego?

- Cleveland Guardians vs Tampa Bay Rays

- 18:08 horas (tiempo del centro de México)

- Transmisión por ViX Premium, Disney + Premium, ESPN 2 y Nu9ve.