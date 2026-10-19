Joel Huiqui: Cruz Azul mantiene firme objetivo de campeonato

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Cruz Azul no piensa conformarse con lo conseguido hasta ahora. Antes de enfrentar a Pachuca en la Jornada 13 del Apertura 2026, Joel Huiqui dejó claro que La Máquina tiene argumentos para pelear por el campeonato y buscar el bicampeonato, con la misma ambición que lo llevó a conquistar títulos en el pasado.

El técnico celeste destacó la capacidad de su equipo para competir en los momentos importantes y no ocultó sus aspiraciones. "¿Para qué está este equipo? Está para mucho", aseguró. Además, lanzó un mensaje contundente: "Absolutamente nadie nos puede decir que no podemos conseguir el campeonato". Actualmente, Cruz Azul ocupa el quinto lugar de la clasificación con 20 puntos.

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Huiqui también reconoció que, aunque le importa la manera de jugar, su prioridad es levantar el trofeo. "Prefiero quedar campeón. Esa es mi preferencia. Hoy creo que estamos para competir al cien por ciento, pelear por el primer lugar y, obviamente, ganar de la mejor manera", afirmó. Para el técnico, los Celestes tienen la madurez necesaria para afrontar los retos del cierre del torneo y competir por los primeros puestos, sin perder la identidad que busca consolidar.Huiqui insistió en que su equipo debe mantener la mentalidad ganadora y la intención de ser protagonista con el balón. "Hoy mi plan es seguir insistiendo en que seamos un equipo competitivo, que siempre intente tener la pelota y que, cuando no la tenga, sea un equipo muy cerrado y organizado para recuperarla lo más pronto posible", explicó.Joel Huiqui peleará por los 15 puntos restantes del Apertura 2026A cinco jornadas del cierre de la fase regular, Cruz Azul tiene la mira puesta en sumar todos los puntos disponibles. "Vamos por los 15 puntos, primeramente Dios, y por estar listos para la Liguilla", señaló Huiqui, quien también recordó que el equipo deberá afrontar el resto del calendario con las dificultades que implica jugar fuera de casa.A Cruz Azul no debe afectarle que solo uno de sus cinco partidos restantes sea como local, así lo considera Joel Huiqui, quien asegura que el equipo está preparado para competir al mismo nivel: "Entiendo que es mucho más cómodo para el equipo jugar como local en nuestra casa, sabiendo que solamente nos queda un partido de local. Aun así, nuestro planteamiento va a ser siempre el mismo".La solidez defensiva también será clave en la recta final. Joel destacó el trabajo colectivo para mantener el orden y reducir las oportunidades del rival, sin renunciar a la capacidad ofensiva. "La idea es ser un equipo con un estilo de juego: cuando tenga que defenderse, que se defienda bien; cuando tenga que atacar, que ataque bien".Con el campeonato como objetivo principal, Cruz Azul afronta el duelo ante Pachuca con la obligación de mantener el paso y llegar fortalecido a la fase final. Huiqui y sus jugadores no quieren que su equipo pierda la ambición y resumió su postura con una frase que marca el rumbo celeste: "Esa idea no va a cambiar, porque el equipo nació para ser ganador".