Angélica María estuvo a punto de casarse con Guadalberto Castro

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Mónica Castro, la más pequeña de los hermanos Castro, rememora algunas las anécdotas de sus hermanos, quienes marcaron una era en la historia de la música, una de ellas, tiene que ver con la vida amorosa de Gualberto, quien, cuenta, estuvo a punto de casarse Angélica María, lo que no fue posible debido a que la madre de la actriz lo impidió.

En entrevista con Matilde Obregón, Mónica, que ahora sigue con el legado de sus hermanos, se describió a sí misma como "el pilón" de la familia pues, cuando ella nació, Guadalberto, Arturo, Jorge y Javier parecían más sus tíos que sus hermanos.

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Pero, aún y con su corta edad, tuvo la suficiente consciencia para recordar cuando sus hermanos la llevaban a las bohemias que organizaba Angélica María."No entendía la dimensión, yo lo veía normal, convivir o hacer las bohemiadas con Angélica María y que se sentara Enrique Guzmán, era una cosa emocionante ver tantos cantantes porque sí era una familia musical, todos los de esa época, Alberto Vázquez... Angélica María era la que las organizaba", detalló.Lo inesperado resultó cuando Mónica contó que los hermanos Castro llegaron a salir con las mismas personas; afirmó que Javier, padre de la actriz Daniela Castro, fue novio de Angélica María todavía antes de que lo fuera Gualberto, pero que, con este último, la actriz y cantante se comprometió y estuvieron a poco de llegar al altar.Sin embargo y, según el relato de Mónica, la boda no llegó a realizarse, aparentemente, porque la madre de Angélica María, Angélica Ortiz, no habría estado de acuerdo, debido a que, supuestamente, ella también tenía un interés romántico por Gualberto, a tal grado que lo buscó para confrontarlo cuando supo del compromiso del cantante con su hija.Esto dijo Mónica Castro:"Tuvieron novias que se las prestaban, (Angélica María) fue novia de mi hermano Javier y luego se iba a casar Gualberto con ella, se iba a casar con él, (él) estaba trabajando en la Terraza Casino y llega la mamá de Angélica, Angélica Ortiz, y se mete al camerino, (le dice) 'no te vas a casar', y lo agarra a besos, yo creo que estaba enamorada de él".Cuando Gualberto contaba la anécdota, Mónica le preguntaba, como contó a Matilde, que le reprochaba a su hermano mayor "¿por qué te dejaste besuquear?", a lo que él contestaba "es que estaba bien guapa".Según el relato, al enterarse Angélica María de lo sucedido, la joven ya no quiso casarse con él.