Blindarán el Libertad Financiera para el San Luis–Querétaro

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El estadio Libertad Financiera y sus inmediaciones serán resguardados por más de 900 elementos de seguridad y atención de emergencias este martes 20 de octubre, con motivo del encuentro entre Atlético de San Luis y Querétaro, una rivalidad con antecedentes de violencia en las tribunas.

El operativo Estadio Seguro comenzará a las 15:00 horas, mientras que el partido está programado para las 19:00 horas, horario que también establece el anuncio del calendario del Apertura 2026 publicado por el club potosino.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del estado, Jesús Juárez Hernández, informó que el dispositivo incluirá vigilancia, prevención y control en los accesos, puntos estratégicos y alrededores del inmueble, mediante la coordinación de corporaciones policiales y servicios de emergencia.

La vigilancia se desplegará antes del encuentro para atender la llegada de aficionados. La dependencia recomendó acudir con anticipación, seguir las indicaciones de las autoridades y mantener una conducta respetuosa dentro y fuera del estadio.

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El clásico tiene antecedentes que han motivado medidas especiales de seguridad. El 20 de octubre de 2019, un encuentro entre ambos equipos en el entonces denominado estadio Alfonso Lastras fue suspendido por una riña entre aficionados en las gradas. Decenas de asistentes ingresaron a la cancha para ponerse a salvo. El partido de este martes coincidirá con el séptimo aniversario de aquellos hechos.

Más recientemente, en febrero de 2026, la propia SSPC catalogó otro duelo entre San Luis y Querétaro como de alto riesgo, debido a esos antecedentes. En aquella ocasión anunció entre 350 y 400 elementos y custodia para el equipo visitante durante su llegada, traslado y salida del estadio. Esa clasificación correspondió al encuentro de febrero.

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Para el operativo de este martes, el comunicado estatal no detalla cuántos elementos aportará cada corporación, ni precisa cierres viales, restricciones para seguidores visitantes o medidas especiales de traslado.

El encuentro corresponde a la jornada 13 del Apertura 2026 y representa una nueva edición de la rivalidad regional conocida como clásico de la 57, nombre tomado de la carretera que conecta a San Luis Potosí con Querétaro.