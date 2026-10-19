Francisco Castillo asume Bienestar en SLP tras salida de Morales

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Francisco Adrián Castillo Morales es el nuevo delegado de Bienestar en San Luis Potosí, en sustitución de Guillermo Morales López, quien anunció su renuncia el 1 de octubre para participar en los procesos políticos rumbo a las elecciones de 2027.

La titular de la Secretaría de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, confirmó el inicio de funciones de Castillo mediante una publicación en redes sociales, compartida con la cuenta oficial de la dependencia.

"Tuve el gusto de platicar con el Dr. Francisco Castillo, quien inicia sus funciones como delegado de Bienestar de #SanLuisPotosí", escribió la funcionaria.

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El anuncio confirma el relevo que se perfilaba desde finales de septiembre y que cobró fuerza después de que Castillo solicitara licencia a su cargo como diputado federal de Morena por el Distrito 4, con cabecera en Ciudad Valles. Su separación de las funciones legislativas es por tiempo indefinido, con efectos a partir del 16 de octubre.

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Antes de confirmarse su llegada a Bienestar, Castillo había reconocido que estaba dispuesto a asumir esa responsabilidad si se lo solicitaban. Con su licencia, corresponde a su suplente, Arturo Alonso García, dar continuidad a la representación del distrito conforme al procedimiento legislativo.

El cambio ocurre después de una salida marcada por diferencias públicas dentro de Morena. Al anunciar su renuncia, Guillermo Morales sostuvo que buscaba participar en las elecciones de 2027, aunque no precisó a qué cargo aspiraba. Negó que su separación obedeciera a investigaciones en su contra y manifestó disposición a que se realizaran auditorías.

Por separado, el diputado federal Gabino Morales Mendoza pidió investigar presuntos casos de acoso laboral, abuso de poder, nepotismo y desvío de recursos en la delegación. La dirigente estatal de Morena, Rita Ozalia Rodríguez, rechazó los señalamientos y negó que Guillermo Morales hubiera sido separado por irregularidades, aunque sostuvo que cualquier acusación debía investigarse.

Posteriormente, el exdelegado se incorporó a tareas partidistas de Morena en Baja California y Baja California Sur, según los antecedentes publicados por Pulso.

La publicación de Leticia Ramírez no detalla cambios en el equipo de la delegación ni las primeras acciones de Castillo al frente de la representación federal. Se limita a anunciar su inicio de funciones y la continuidad del trabajo dirigido a las familias potosinas.