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Conmemoran en SLP 60 años del Plan DN-III-E

La ceremonia incluyó la develación de placas por las labores de auxilio del Ejército.

Por Pulso Online

Octubre 19, 2026 09:21 p.m.
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Conmemoran en SLP 60 años del Plan DN-III-E
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      El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de San Luis Potosí, Jesús Juárez Hernández, asistió en representación del gobernador Ricardo Gallardo Cardona a la ceremonia por el 60 aniversario del Plan DN-III-E, destinado al auxilio de la población ante desastres.

      Durante el acto se develaron placas de reconocimiento por la participación del Ejército mexicano en la atención de contingencias y desastres naturales.

      De acuerdo con un comunicado de la administración estatal, Juárez Hernández destacó que este plan comprende labores de prevención, búsqueda y rescate, evacuación y atención médica, así como instalación de albergues, distribución de víveres y recuperación de zonas afectadas.

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      La dependencia señaló que mantiene coordinación con las Fuerzas Armadas y otras instituciones de seguridad para responder ante emergencias en el estado.

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