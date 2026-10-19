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¿De qué trata "Michael Jackson: El juicio"?

El juicio en Santa Bárbara atrajo atención internacional y marcó la carrera del cantante.

Por El Universal

Octubre 19, 2026 06:01 p.m.
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¿De qué trata Michael Jackson: El juicio?
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      A más de dos décadas del juicio que enfrentó Michael Jackson por acusaciones de abuso sexual infantil, un nuevo documental reconstruye el caso que colocó al cantante en medio del escándalo.


      Se trata de "Michael Jackson: El juicio", una producción de cuatro episodios que ya están disponibles en Universal+, y que incluye material inédito y testimonios de personas involucradas en uno de los procesos judiciales más mediáticos.

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      La serie retoma los acontecimientos de 2005, cuando el intérprete de "Thriller" compareció ante el Tribunal Superior del Santa Bárbara, por los señalamientos de Gavin Arvizo, quien tenía 13 años cuando ocurrieron los supuestos hechos.
      A través de cuatro capítulos, el documental recupera grabaciones y material de archivo de distintos momentos del proceso judicial.
      Además, incluye entrevistas con personas cercanas al cantante, entre ellas uno de los abogados de su defensa, t diferentes testimonios que ofrecen distintas perspectivas sobre los acontecimientos.
      Uno de los aspectos que aborda es la manera en que una localidad de California se convirtió en el foco de una cobertura internacional. Durante el juicio, medios de distintos países y los seguidores del artista permanecieron atentos a cada audiencia.
      La serie también examina la exposición pública que acompañó a Jackson durante buena parte de su vida y propone una reflexión sobre el papel de los medios en los casos que involucran a celebridades.
      El proceso judicial comenzó en 2005, después de que Jackson fuera relacionado con supuestos abusos contra un menor.
      El cantante, que para entonces ya era una de las figuras más reconocidas de la música, compareció ante un tribunal, mientras su equipo legal rechazaba las acusaciones.
      Finalmente, el 13 de junio de 2005, el jurado declaró a Michael Jackson no culpable de los diez cargos que enfrentaba.
      Cuatro años después, el 25 de junio de 2009, falleció a los 50 años.

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