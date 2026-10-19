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Joven japonesa celebra sus quince años en Asakusa con comunidad mexicana

El evento incluyó el canto de

Por El Universal

Octubre 19, 2026 05:53 p.m.
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Joven japonesa celebra sus quince años en Asakusa con comunidad mexicana
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      Una joven de origen japonés llamada Hanna (quien vivió su infancia en México y conservaba el anhelo de festejar sus quince años bajo las tradiciones del país latinoamericano) se convirtió en el centro de un festejo masivo en el barrio de Asakusa, Tokio.


      Al no poder trasladarse a territorio mexicano, la menor lanzó una invitación pública para celebrar en el restaurante Tres Hermanos, logrando una respuesta masiva que superó las expectativas iniciales.

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      La iniciativa surgió del profundo arraigo cultural que la festejada mantiene con México, país donde transcurrieron sus primeros años de vida. Tras publicar un mensaje en plataformas digitales exponiendo su deseo de tener una fiesta tradicional y convocando a los hispanohablantes residentes en Japón, la respuesta de la comunidad fue inmediata.
      La invitación abierta recordó a fenómenos virales previos de la cultura digital y derivó en una concurrencia superior a las cien personas en el establecimiento gastronómico Tres Hermanos.
      Según lo que se aprecia en el metraje difundido por la hermana de la homenajeada, los asistentes acudieron con múltiples obsequios y muestras de afecto a pesar de no conocer personalmente a la familia. El evento contó con el emotivo canto de "Las Mañanitas" en medio de un ambiente de júbilo.
      La fiesta continuó con extensas tandas de baile que pusieron a disfrutar tanto a mexicanos como a residentes locales al ritmo de música popular. Tras el baile, la hermana de Hanna dedicó un mensaje de apoyo incondicional en el que expresó su felicidad por verla tan querida por tantas personas.
      Finalmente, la propia festejada tomó la palabra para agradecer la presencia de cada uno de los asistentes y declarar ante el micrófono que se sentía "la quinceañera más feliz del mundo", en una velada inolvidable que dejó en claro el cariño de la comunidad mexicana en el extranjero.

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