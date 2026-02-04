a todo pulso

LLENO TOTAL registró el estadio "Libertad Financiera" el pasado sábado en el encuentro entre el Atlético de San Luis y Las Chivas Rayadas de Guadalajara, la asistencia de aficionados estuvo dividida ya que los del rebaño tienen muchos seguidores en esta ciudad, además de los que vinieron de la Perla Tapatía, en los tiempos en que Jorge Vergara era propietario y presidente del Chiverío formó un consejo que conformaban aficionados del equipo de varias partes del país y siempre consideró a uno de SLP. Decía que le sorprendía la cantidad de fieles admiradores que tienen en esta ciudad. El colorido en las gradas fue fabuloso ya que la cantidad de goles les permitió a los fanáticos de ambos equipos festejar a todo pulmón.

EL PARTIDO en sí fue muy bueno, hubo de todo en su desarrollo, una expulsión de la que se arrepintieron ya que el VAR incitó al árbitro central a cambiar su decisión, un penalti bien sancionado y anotado por el goleador Joao Pedro que atraviesa por un excelente momento, además de dos determinaciones que se suscitan en jugadas en que se marca posición adelantada y curiosamente perjudican a los de casa, el arbitraje influyó en el resultado y es lo que siempre se pide que no pase, el partido tuvo lapsos de buen futbol por ambas escuadras y al final Chivas fue mejor.

AGUAS TURBIAS parece haber en el Club América y el primer sacrificado fue el director deportivo Diego Ramírez, hombre de todas las confianzas de Santiago Baños, Diego es una persona muy conocedora del medio y bien preparado, tiene estudios y capacitaciones de alta dirección en futbol y con un pecado que no le perdonaron, le costó el puesto, él apostó por traer al francés Allan Saint-Maximin que nunca fue aceptado del todo por André Jardine, se dice que ahí empezaron las diferencias y el crédito de ser tricampeón le dio la razón al técnico brasileño. Por cierto, Jardine perdió a su mano derecha con la partida de Paulo Víctor Rodríguez quién aceptó la invitación para dirigir a la selección Sub 23 de Brasil, la aportación que hacía este auxiliar técnico era sumamente valiosa, pero el profesor Jardine seguramente tiene en su staff al sustituto. A esto hay que agregarle que uno de sus mejores jugadores tomó la decisión de regresar a España y el hueco que deja no será fácil de llenar, aunque llega el brasileño Raphael Veiga jugador que pidió el técnico y se dice que con él se suplirá a Fidalgo; de Veiga se sabe que en el Palmeiras ha sido un crack y que su nivel de juego es muy alto, a esta incorporación se le considera la contratación bomba de "Las Águilas" para este torneo, pero también hay que agregar la salida de Rodrigo Aguirre que nunca dio el estirón por más oportunidades que tuvo. En América siempre habrá polémica y solo calman las aguas con campeonatos que es lo que les pide su propietario.

JOAO PEDRO este caso ha sido muy mencionado por la prensa nacional que lo han puesto, primero en el América, luego en Rayados y ahora en Cruz Azul, platicando con la directiva del ADSL me dicen que el jugador ha firmado una extensión de contrato y que hasta este martes no ha habido nada de ningún equipo, que al club no se ha acercado nadie y lo que ellos saben es que ni con el jugador. Sin embargo, al existir una clausula de salida se puede correr el riesgo que antes del cierre de registros que es este próximo viernes, pueda llegar un equipo y pagar la recisión del contrato, convencer al jugador con una mejora sustancial en su salario y ahí el ADSL no podría hacer nada, ya solo sería determinación del jugador.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

JUAN MANUEL SANABRIA hay versiones encontradas, se asegura que ya llegó a un acuerdo para irse al Real Salt Lake de la liga de EUA, pero también se dice por otro lado que esta negociación se ha trabado, lo que se sabe es que efectivamente hay temas administrativos que ha detenido su partida, que parece inminente, pero mientras el Atlético de San Luis no haga oficial su salida todo puede pasar. Que tengan un excelente día.

ricardoperezamaral@hotmail.com