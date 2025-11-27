Aarón Ramírez a selección de TDP

El mediocampista potosino Aarón Ramírez Flores, jugador de Cefor Promotora San Luis, fue convocado por primera vez a la Selección Regional Nacional de la Liga TDP Sub-18, tras superar el primer filtro de evaluación rumbo al grupo final.

Ramírez deberá presentarse los días 14 y 15 de diciembre para disputar un lugar en el equipo que representará a la Liga TDP a nivel nacional. Este logro refleja el trabajo y la disciplina que ha desarrollado el club en sus primeros meses dentro de la liga. Juan Antonio “Pinga” Salazar, presidente de Promotora San Luis, celebró la convocatoria y resaltó el compromiso del club por impulsar el talento local.

Aarón Ramírez se presentó en las instalaciones de CODE Las Joyas, en León, Guanajuato, donde estuvo a disposición del cuerpo técnico de la Selección Nacional Liga TDP, encargado de reclutar a los mejores jugadores del país mediante convocatorias regionales.

Promotora San Luis continúa trabajando para formar futbolistas con visión profesional. La convocatoria de Aarón Ramírez es un ejemplo de cómo la dedicación y el esfuerzo pueden abrir oportunidades en el futbol mexicano, consolidando al club como una plataforma para nuevos talentos potosinos.

