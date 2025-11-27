Colisionan dos vehículos; niño y una mujer heridos

CIUDAD VALLES.- Un menor de edad y una mujer de la tercera edad resultaron con lesiones leves, luego de un accidente vial ocurrido en el fraccionamiento El Carmen 2.

Lo anterior sucedió este miércoles por la tarde, cuando el conductor de un vehículo Pontiac color gris, modelo atrasado, circulaba por la calle Armida, y no realizó el alto correspondiente en el cruce con la calle Martha.

En ese mismo momento, un automóvil marca Mazda que circulaba por la calle Martha, tampoco detuvo su marcha, lo que provocó el impacto entre ambas unidades dentro de la intersección.

Un niño que viajaba como acompañante en el Mazda resultó con golpes leves, al igual que una mujer de edad avanzada que iba de copiloto en el Pontiac.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Ambos fueron auxiliados por brigadistas de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), y al encontrarse estables no requirieron traslado médico. Del accidente tomaron conocimiento oficiales de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, y debido a que los involucrados no llegaron a un acuerdo sobre la reparación de los daños, el caso sería turnado a la Fiscalía General del Estado.