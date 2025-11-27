logo pulso
Estado

Estafan en trámite de pasaportes

Cobran fuertes cantidades y no cumplen

Por Redacción

Noviembre 27, 2025 03:00 a.m.
A
Estafan en trámite de pasaportes

CIUDAD VALLES.- Dos personas más han sido estafadas por gente que se ofrece a hacerles trámites de pasaportes en línea.

La Oficia de Enlace de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) dio a conocer los casos de un hombre de Ébano que pagó 1 mil 730 pesos por su cita y otras personas de aquí de Valles que desembolsaron dos mil 350 pesos bajo el mismo garlito.

La dirección a cargo de Griselda Martínez Gómez dio a conocer que las citas solamente se pueden hacer al teléfono 55 89 32 48 27 y es un trámite gratuito, por eso pide a los ciudadanos no confiar en falsos gestores.

