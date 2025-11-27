logo pulso
Detenidos por cargar arma y allanamiento

Por Redacción

Noviembre 27, 2025 03:00 a.m.
A
Detenidos por cargar arma y allanamiento

Dos hombres fueron detenidos por policías de la Guardia Civil de Soledad de Graciano Sánchez, uno por portación de arma prohibida y uno por presunto allanamiento; dichas acciones se realizaron en las colonias 21 de Marzo y San Antonio, como resultado de los trabajos preventivos que se llevan a cabo para inhibir la comisión de ilícitos.

En la calle Graciano Sánchez, de la colonia 21 de Marzo, fue ubicado un individuo que cometía faltas administrativas en la vía pública. Después de acercarse a señalarle la debida sanción y de entrevistarlo, se identificó como Erick “N” de 21 años, a quien le encontraron un objeto punzocortante similar a un cuchillo.

Víctor “N” de 40 años fue detectado al responder un auxilio en Avenida Valentín Amador, a la altura de la colonia San Antonio; la dueña de un domicilio lo señaló de haber ingresado sin su autorización, manifestando su deseo de proceder legalmente en su contra.

A los dos se les hizo saber que serían detenidos por portación de arma prohibida y por presunto allanamiento, respectivamente, para después seguir con el trámite respectivo en la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), donde quedaron a disposición.

