Aaron Ramsey pide ayuda para encontrar a su perrita perdida en San Miguel de Allende

El futbolista galés Aaron Ramsey atraviesa por un complicado momento junto con su familia, y es que uno de sus integrantes se extravió. El mediocampista de los Pumas, así como su esposa, han pedido ayuda a través de sus redes sociales.

"Halo", la perra de la familia Ramsey, se perdió en San Miguel de Allende, Guanajuato, este fin de semana. La publicación, realizada durante la madrugada del lunes, hizo eco en redes sociales y algunos aficionados auriazules se dieron a la tarea de compartir la publicación para encontrar lo antes posible a la mascota del galés.

"Por favor ayúdanos a encontrar a Halo, se perdió en San Miguel de Allende, Guanajuato, en las inmediaciones de Hipsterrier que es un albergue para perros. Se ofrece recompensa. Toda información es valiosa, AYÚDANOS A QUE REGRESE CON SU FAMILIA!!", escribió el mediocampista.

Colleen, su esposa, también compartió un video de su perro para facilitar la labor de rescate del querido integrante de la familia Ramsey.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Según un grupo de Facebook llamado PET SOS San Miguel de Allende, la mascota fue vista por última vez en el Rancho San Ignacio y lleva tres días perdida. Cabe mencionar que la perra solo responde a llamados en inglés, por lo que aclararon que la pronunciación del hombre "Halo" es "Jeilo".