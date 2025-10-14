logo pulso
Aún incomunicados en Hidalgo y San Luis P.

Por El Universal

Octubre 14, 2025 03:00 a.m.
Pachuca, Hgo.- A cinco días del desbordamiento de ríos y arroyos por las lluvias, aún decenas de comunidades en los estados de Hidalgo y San Luis Potosí permanecen incomunicadas, a la espera de víveres y medicinas.

Es tal la urgencia de ayuda, que en medio del campo un grupo de personas, entre ellas niños, han pintado con cal la leyenda de auxilio SOS. Son los pobladores de la comunidad La Esperanza Número 1, en Huehuetla, Hidalgo. La principal petición es comida, pues ya no cuentan con víveres, no tienen luz, y siguen incomunicados.

Un grupo de habitantes de Cholula, también en Tianguistengo, denunció que tampoco ha llegado ningún tipo de ayuda. Mujeres con niños en brazos, ancianos y jóvenes, con pancartas piden que a su pueblo también lleguen las aeronaves. 

La magnitud de los daños en la entidad se refleja en la falta de comida, agua y atención médica. Cientos de personas siguen incomunicadas o enfermas.

La misma situación se vive en San Luis Potosí, donde cuatro comunidades permanecen incomunicadas, informó el gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

Desde el viernes se han evacuado a más de mil 600 personas que se encontraban en riesgo por habitar en los márgenes de los ríos, se registraron 13 derrumbes y 44 árboles caídos en carreteras, mismas que ya han sido liberadas.

