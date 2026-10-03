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Abren Cerveceros serie ante Padres

La novena de Milwaukee sale como favorito ante San Diego

Por AP

Octubre 03, 2026 03:00 a.m.
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Abren Cerveceros serie ante Padres
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      MILWAUKEE.- La primera prueba de postemporada de los Cerveceros de Milwaukee, el mejor equipo de las Grandes Ligas, llega contra el único rival que últimamente les ha tomado la medida.

      Milwaukee tiene el mejor récord de temporada regular (293-193) en las mayores durante los tres años del mánager Pat Murphy, pero acumula una marca de 6-13 contra San Diego, incluido un 2-4 este año. Los otros equipos que tienen registro ganador contra Milwaukee en ese lapso son los Gigantes (11-9) y los Yankees (5-4), según Sportradar.

      San Diego ganó 20 de sus últimos 23 juegos en total y Milwaukee cerró con 15 victorias en 18 juegos de cara a una serie divisional de la Liga Nacional al mejor de cinco que comienza la noche del sábado.

      "Están jugando muy bien y tienen muchísimo talento, un equipo muy talentoso y confiado ahora mismo, con —todos lo sabemos— el mejor bullpen del béisbol, con verdaderas megaestrellas en la alineación. Y vienen embalados. Pero eso es lo que vas a enfrentar en esta época del año", comentó Murphy.

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      El primer juego tendrá al favorito para el Premio Cy Young, Jacob Misiorowski (16-5, 1,80 de efectividad), como abridor por los Cerveceros, y al ganador de ese mismo galardón de la Liga Americana en 2021, Robbie Ray (13-8, 3,59), por San Diego. El segundo encuentro presenta un probable duelo entre Michael King (12-10, 3,21) de San Diego y Logan Henderson (11-3, 2,47) de Milwaukee.

      San Diego estaba por debajo de .500 a finales de julio antes de apretar el paso y luego barrer a los Cachorros de Chicago en una serie de comodines.

      Esta serie divisional presenta a dos habituales equipos de los playoffs que persiguen su primer título de Serie Mundial.

      Milwaukee ha llegado a la postemporada en ocho de los últimos nueve años pero tuvo su única aparición en el Clásico de Otoño en 1982. San Diego está disputando su cuarta postemporada consecutiva, pero sólo ha llegado a la Serie Mundial dos veces, en 1984 y 1998.

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