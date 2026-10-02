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Lionel Messi llegó a Argentina para su último partido con la selección

La AFA convocó a 28 jugadores para la serie de amistosos que incluye el adiós de Messi.

Por AP

Octubre 02, 2026 07:15 p.m.
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Lionel Messi llegó a Argentina para su último partido con la selección
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      BUENOS AIRES (AP) — El astro Lionel Messi llegó el viernes a Argentina para disputar un amistoso contra Benín el 6 de octubre, su último partido con la selección con la que se consagró campeón del mundo en 2022.

      Lionel Messi y su despedida en la selección argentina

      Messi, quien anunció su retiro internacional el pasado 31 de agosto, llegó procedente de Miami en un avión privado a su ciudad natal de Rosario —a 300 kilómetros de Buenos Aires— acompañado de sus familiares.

      El delantero del Inter Miami está anotado en la nómina de 28 futbolistas convocados por el técnico Lionel Scaloni para la serie de amistosos que disputará el subcampeón del mundo entre el 30 de septiembre y el 6 de octubre.

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      Convocatoria y partidos amistosos confirmados

      La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) aclaró que Messi, de 39 años, sólo disputará el duelo del próximo martes ante el combinado africano —93 del escalafón FIFA— en el estadio Monumental de Buenos Aires.

      Previamente, Argentina se medirá el sábado contra Burkina Faso (62) también en el Monumental. El miércoles pasado lo hizo contra Bolivia (77) en el estadio Mario Alberto Kempes de la provincia de Córdoba derrotándola 4-0.

      La AFA dijo que quería contar con el "mejor jugador del mundo.. para que tenga la despedida que realmente se merece acá en Argentina".

      De la celebración también participarán los jugadores campeones del mundo en Qatar 2022.

      El capitán decidió ponerle punto final a su carrera internacional de 21 años con la casaca albiceleste, dejando como legado 125 goles y un título mundial en 2022.

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