Investigan a portero involucrado en muerte de delantero de Tenerife

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Tras confirmarse la trágica muerte de Jesús de Miguel, delantero del Tenerife, la atención se ha centrado en Jesús Owono, guardameta del FC Andorra, quien estuvo involucrado en la jugada que derivó en el fatal accidente.

Durante la acción, el atacante recibió un fuerte impacto que lo dejó inconsciente sobre el terreno de juego, por lo que fue trasladado de emergencia a un hospital, donde permaneció varios días en la Unidad de Cuidados Intensivos antes de perder la vida.

La Policía Española abrió una investigación por un posible homicidio imprudente después de que un futbolista muriera tras una colisión en el campo en un partido de la segunda división.

Según la ley española, las muertes por causas no naturales, incluidos los accidentes, están sujetas a investigación judicial. Owono recibió una tarjeta roja directa por el incidente.

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El arquero, internacional con la Selección de Guinea Ecuatorial, se convirtió rápidamente en tendencia en redes sociales tras darse a conocer la noticia. Sin embargo, junto a la repercusión mediática también llegaron miles de mensajes de odio, críticas e insultos, con algunos usuarios llegando incluso a llamarlo "asesino", una situación que habría provocado que decidiera cerrar sus perfiles en redes sociales.

De acuerdo con diversos medios españoles, Owono tenía la intención de ponerse en contacto con la familia de Jesús de Miguel para expresar sus condolencias y ofrecer una disculpa tras el accidente.

- ¿Quién es Jesús Owono?

Nacido el 1 de marzo de 2001 en Bata, Guinea Ecuatorial, Jesús Owono es un futbolista con doble nacionalidad, ecuatoguineana y española. Siendo apenas un niño se trasladó junto a su familia al País Vasco, una región que se convirtió en su segundo hogar y donde comenzó tanto su formación académica como sus primeros pasos en el futbol.

Dentro de las canchas, el guardameta inició su desarrollo en las categorías inferiores de la Real Sociedad, donde rápidamente llamó la atención por sus condiciones físicas, reflejos y seguridad bajo los tres postes. Posteriormente se incorporó al proyecto del Deportivo Alavés, institución que terminó por impulsar su carrera profesional y con la que logró debutar en la Primera División de España en 2022.

El 13 de julio de 2025 fue anunciado como nuevo jugador del FC Andorra, inicialmente bajo una cesión que, gracias a sus destacadas actuaciones, terminó convirtiéndose en un traspaso definitivo el 26 de agosto de 2026. A nivel internacional, Owono representa a la Selección de Guinea Ecuatorial, con la que debutó en 2019 y se ha consolidado como una de las figuras más importantes del combinado africano pese a su juventud.

Owono sería castigado con hasta 12 partidos

Jesús Lázaro Owono, portero del Andorra, podría ser sancionado con hasta 12 partidos por su expulsión este lunes en la recta final del partido CD Tenerife-Andorra, correspondiente a la duodécima fecha de LaLiga Hypermotion (Segunda División española), tras "impactar bruscamente" sobre el futbolista del Tenerife Jesús de Miguel, si el Comité de Competición aplica el artículo 102 del Reglamento de la RFEF.

El jugador del Tenerife, que ingresó en urgencias en el hospital Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, de Santa Cruz de Tenerife (Islas Canarias), falleció este martes a primera hora de la mañana.

El Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), en relación con la sanción deportiva, podría aplicar el artículo 102, que relata las sanciones derivadas del epígrafe 'Producirse de manera violenta hacia un/a adversario/a'.

"Producirse de manera violenta con un/a adversario/a, con ocasión del juego, originando consecuencias dañosas o lesivas que sean consideradas como graves, por su propia naturaleza o por la inactividad que pudieran determinar, y siempre que no constituya falta de mayor entidad, se sancionará con suspensión de cuatro a doce partidos", dice el artículo.

Manuel Ángel Pérez Hernández, árbitro del partido entre el Tenerife y el Andorra, envió a ambos equipos al vestuario después de la dura entrada que dejó inconsciente sobre el terreno de juego al jugador del conjunto canario Jesús de Miguel y "ante la gravedad de los hechos", según escribió en el acta.

El colegiado añadió en el acta que decidió la suspensión del encuentro en el minuto 96 de "mutuo acuerdo entre todas las partes".

"El partido fue detenido en el minuto 96 para la atención médica del jugador dorsal 9 del equipo local. Ante la gravedad de los hechos y no observando mejoría sobre el estado de salud de dicho jugador, nos retiramos a vestuarios", explica el colegiado en el escrito, publicado en la página web oficial de la RFEF.

"Una vez reunidos con capitanes y delegados de ambos equipos, nos comunican que no se encuentran en disposición anímica de continuar el partido. Por lo tanto, se decide dar por suspendido el partido tras el mutuo acuerdo entre todas las partes", añadió.

Fruto de la dura entrada sobre De Miguel, fue expulsado el portero Jesús Lázaro Owono "en el minuto 90" por "impactar bruscamente con su pierna en alto sobre un adversario con uso de fuerza excesiva cuando el balón estaba en disputa", agregó el colegiado.

"El jugador fue atendido sobre el terreno de juego, abandonando posteriormente el terreno de juego en camilla. Al cierre del acta no se presenta certificado médico", relata el árbitro en el acta.

El árbitro recoge que "la reanudación" del encuentro "sería mediante un tiro libre directo en el centro del campo favorable al CD Tenerife y restaban dos minutos por jugarse (suspendido en el minuto 96)". El resultado entonces era 2-2.