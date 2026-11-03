Sheinbaum atribuye disputa por islas en Río Bravo a interés electoral de Texas

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CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 3 (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo consideró que las declaraciones del gobierno de Texas sobre la apropiación de nueve islas e islotes en el Río Bravo responden a un interés electoral y aclaró que la delimitación territorial corresponde a la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), no a las autoridades texanas.

Disputa territorial y papel de la CILA

En su conferencia matutina, explicó que estos territorios surgen por el movimiento natural del agua y deben ser medidos para determinar si pertenecen a México, Estados Unidos o ambos países.

"Primero, no decide el gobierno de Texas. Todo eso se decide a través de una comisión", afirmó.

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Cuestionada sobre si las pretensiones texanas obedecen a motivos electorales, respondió: "Sí, desde mi punto de vista, sí".

La mandataria señaló que las declaraciones unilaterales no sustituyen la revisión que debe realizarse mediante los mecanismos bilaterales entre México y Estados Unidos.

Elecciones en Estados Unidos y postura de Sheinbaum

En el marco de las elecciones intermedias en Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo evitó dar una opinión y aseguró que se va a respetar cualquiera que sea el resultado.

"Hay la posibilidad de que los demócratas recuperen los congresos. ¿Eso tendría una implicación para México? ¿Qué espera México, sobre todo con el acuerdo comercial?", se le preguntó en su conferencia mañanera de este martes 3 de noviembre en Palacio Nacional.

"No opinamos, hoy es la elección, no nos corresponde opinar el día de hoy, que se lleve; tiene tiempo ¿no?, porque la elección en Estados Unidos no solamente es de un día.

"Pero vamos a esperar el resultado y vamos a respetar cualquiera que sea el resultado de la elección, y nosotros seguimos en nuestro camino", respondió la Mandataria.

Cuestionada sobre connacionales que supuestamente fueron detenidos por delitos electorales en territorio estadounidense, la titular del Ejecutivo federal pidió al canciller Roberto Velasco que informe.