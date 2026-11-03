Trump anuncia fin de ayuda militar a Israel en 2027

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WASHINGTON (AP) — El presidente Donald Trump anunció el martes que Estados Unidos dejará de proporcionar 4 mil millones de dólares en ayuda cada año a Israel en 2027 y ahora le venderá armas a su aliado más cercano en Oriente Medio.

Donald Trump y Netanyahu acuerdan fin de ayuda militar

El mandatario declaró al canal Fox News durante una llamada telefónica el martes, el día de las elecciones intermedias en Estados Unidos, que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu se le había acercado con la idea y que han hablado de ello desde hace un par de años.

Trump sostiene que Israel no necesita la ayuda y que es mucho dinero para Estados Unidos. Pero también señala que la ayuda a Israel se ha convertido en un argumento de campaña demócrata para candidatos como Abdul El-Sayed, candidato al Senado por Michigan.

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"Pueden considerarlo un trueque. Pueden considerarlo ayuda militar o efectivo", comentó Trump. "Miren, les damos 4 mil millones de dólares en cosas y dinero, y no lo necesitan. Y Bibi Netanyahu se me acercó, y hemos estado hablando de ello desde hace un par de años porque es mucho dinero".

No hubo comentarios de la oficina de Netanyahu.

Estudios revelan magnitud de ayuda militar de Estados Unidos

Estados Unidos ha enviado miles de millones de dólares en ayuda militar a Israel durante los últimos años.

Un estudio académico publicado el año pasado mostró que Estados Unidos, durante las administraciones del presidente demócrata Joe Biden, y el republicano Trump, proporcionó al menos 21,700 millones de dólares en asistencia militar a Israel después del inicio de la guerra de Gaza en 2023. El estudio fue publicado en el segundo aniversario de los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 en Israel que dieron paso a la guerra más reciente.

Otro estudio, también publicado el año pasado por el proyecto Costs of War en la Watson School of International and Public Affairs de la Universidad de Brown, dijo que Estados Unidos había gastado aproximadamente 10.000 millones de dólares más en ayuda de seguridad y operaciones en el Oriente Medio en general en los dos años anteriores.

Si bien los informes se basaron en material de fuentes abiertas para la mayoría de sus hallazgos, ofrecieron algunos de los recuentos más completos de la ayuda militar de Estados Unidos a su aliado cercano Israel y estimaron los costos de la participación militar directa estadounidense en Oriente Medio.