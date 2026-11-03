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El principal negociador de Irán, Mohammad Bagher Qalibaf, afirmó que depende de Estados Unidos evitar una guerra renovada tras lo que describió como una "respuesta firme y racional" a Washington. Qalibaf no dio más detalles. Sus comentarios se produjeron después de que Estados Unidos realizara ataques defensivos contra algunos objetivos iraníes en el estrecho de Ormuz.

Funcionario iraní advierte a Estados Unidos sobre riesgo de guerra

Por su parte, India informó que un ataque contra un buque comercial frente a Omán provocó la muerte de un ciudadano indio, mientras que 13 personas fueron rescatadas.

Estas son las noticias más recientes de Oriente Medio.

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Funcionario iraní dice que EEUU debe actuar para evitar la reanudación de la guerra

El principal negociador y presidente del Parlamento de Irán afirmó que ahora la pelota está en la cancha de Estados Unidos para evitar nuevos combates, después de que Teherán diera lo que fue una "respuesta firme y racional" a Estados Unidos, informó la televisora estatal.

En un discurso ante el Parlamento, Mohammad Bagher Qalibaf afirmó que Irán seguía listo "para la batalla con el dedo en el gatillo".

No dio más detalles y no estaba claro a qué "respuesta" se refería. Su comentario se produjo después de que un funcionario de Estados Unidos dijera que el ejército llevó a cabo ataques defensivos contra algunos objetivos iraníes en el estrecho de Ormuz.

Según el funcionario, los ataques iban dirigidos a iraníes que utilizaban misiles tierra-aire. El funcionario no estaba autorizado a comentar públicamente y habló bajo condición de anonimato.

La televisión estatal iraní dijo que se oyeron explosiones en la isla de Qeshm.

"Si Washington comete otro error de cálculo estratégico, debe saber que esta vez se enfrentará a un nuevo campo de batalla y se encontrará aún más desesperado de lo que está hoy, buscando una salida", declaró Qalibaf.

— Por Michelle L. Price

Ataque a buque comercial indio frente a Omán deja un muerto

El Ministerio indio de Asuntos Exteriores informó que un buque comercial fue atacado cerca de Limah, Omán, lo que causó la muerte de un ciudadano indio, mientras que 13 personas fueron rescatadas tras el incidente.

El ministro indio de Puertos, Transporte Marítimo y Vías Navegables, Sarbananda Sonowal, señaló que el buque con bandera india MSV AL JUSUFI fue alcanzado por un objeto aéreo no identificado frente a la costa de Omán el lunes.

El Ministerio indio de Exteriores indicó que la embajada de India en Omán trabaja con las autoridades locales para organizar el regreso de los nacionales rescatados y el traslado del cuerpo del fallecido.

No hubo reivindicación de responsabilidad, pero anteriormente, Irán se ha atribuido ataques a buques que, según afirma, tomaron rutas no autorizadas a través del estrecho. También ha sostenido que algunos buques han golpeado minas colocadas en los primeros días de la guerra.

Irán planea entrenar a 1 millón de voluntarios paramilitares

Irán inauguró su tercer centro de entrenamiento militar en Teherán, mientras las autoridades anunciaron planes para entrenar a 1 millón de voluntarios paramilitares en todo el país, en medio de temores de una renovación del conflicto con Estados Unidos e Israel.

Miembros de la Basij, una fuerza paramilitar afiliada a la Guardia Revolucionaria de Irán, asistieron a la inauguración, informó la agencia de noticias semioficial ISNA. Dos centros similares se inauguraron previamente en Teherán en agosto y septiembre.

La campaña iraní "Janfada", o "sacrificiales", comenzó a registrar voluntarios en marzo e incluye entrenamiento militar, ayuda de emergencia y apoyo logístico. Los cursos abarcan defensa urbana, manejo de armas, defensa aérea, operaciones de rescate, extinción de incendios y navegación.

ONU alerta sobre pérdida de servicios para mujeres desplazadas en Yemen

Las mujeres y los niños desplazados por los combates en Yemen han perdido acceso a servicios esenciales como la atención de maternidad y la protección contra la violencia, dijo la ONU.

La reanudación de los combates entre los hutíes respaldados por Irán y las fuerzas del gobierno respaldadas por Arabia Saudí han desplazado a unas 300.000 personas en los últimos meses. El conflicto, que se concentra principalmente en la costa oeste y la provincia sureña de Taiz, rompió una tregua de cuatro años y agravó una situación humanitaria ya desesperada en uno de los países más pobres del mundo árabe.

Francesco Galtieri, representante del Fondo de Población de la ONU en Adén, dijo que los combates habían escalado a niveles inéditos desde 2020. Esto ha llevado a un acceso limitado a los servicios, dejando a las mujeres y las niñas cada vez más vulnerables a la violencia de género, la violencia sexual y la explotación.

En la ciudad sitiada de Taiz, Galtieri advirtió de una "situación humanitaria que se deteriora rápidamente", con servicios que salvan vidas cada vez más fuera de alcance para más de 147.000 mujeres y niñas en edad reproductiva. De los 27 hospitales maternos y neonatales de emergencia de la ciudad, sólo cinco siguen operativos.

Los partidos de la oposición israelí se reúnen por primera vez desde las elecciones

Los líderes de los partidos políticos de Israel opuestos al primer ministro Benjamin Netanyahu se reunieron por primera vez desde las elecciones de la semana pasada, mientras el país está sumido en un estancamiento político por unos resultados que no muestran a ninguno de los bandos con una victoria concluyente.

Los partidos de la oposición acordaron recomendar al exgeneral Gadi Eisenkot, líder del partido Yashar, para formar la primera coalición. El presidente de Israel, que ocupa un cargo en gran medida ceremonial, elige qué partido tendrá el primer intento de construir una coalición mayoritaria de 61 escaños tras las elecciones.

Los resultados publicados por los funcionarios electorales a primera hora del viernes mostraron que el bloque de Netanyahu ganó 53 escaños en la asamblea de 120 miembros, muy por debajo de los 68 escaños que había controlado en su punto máximo en el Parlamento anterior. Su principal oposición ganó 48 escaños y los partidos liderados por árabes obtuvieron los otros 19.

Avión procedente de Israel realiza un aterrizaje de emergencia en Bulgaria tras amenaza de bomba

Un avión procedente de Israel realizó un aterrizaje de emergencia en Bulgaria tras una amenaza de bomba, informaron las autoridades.

La amenaza se hizo por correo electrónico, según Lyubomir Nikolov, secretario general en funciones del Ministerio del Interior de Bulgaria. El avión aterrizó sin incidentes en el aeropuerto Vasil Levski de Sofía y está siendo registrado por unidades especiales antiterroristas. Se reforzaron las medidas de seguridad.

El incidente se produce en un momento en que varios aviones en Europa han sido inmovilizados por amenazas de bomba en los últimos días.

Jordania acusa a atacantes de iglesia de "actos de terrorismo"

Los tres hombres acusados de matar a nueve personas en una iglesia greco-ortodoxa en la ciudad de Karak en Jordania el mes pasado enfrentan cargos de cometer actos de terrorismo.

Los cargos anunciados el martes también incluyeron posesión de armas y municiones para su uso en un ataque terrorista, atentar contra la seguridad pública y "promover las ideologías de un grupo terrorista".

La Dirección de Seguridad Pública identificó a los tres sospechosos jordanos como los hermanos Hazzah Zaidan Mohammad y Mishal Zaidan Mohammad, y su cuñado Ahmad Sami Hussein. El jefe del organismo declaró que los sujetos no estaban vinculados a un grupo organizado sino que eran "takfiri", un término utilizado para militantes suníes.

Jordania llevó a cabo bombardeos la semana pasada contra grupos armados en Siria en represalia por el ataque en Karak, pero no especificó contra qué grupos.

Aumentan ganancias de Saudi Aramco

La petrolera Saudi Aramco informó de un aumento del 35% en el beneficio neto del tercer trimestre, impulsado por los mayores precios del petróleo y la venta de una participación en una empresa malasia.

Los precios del petróleo se dispararon después de que la guerra con Irán comenzara en febrero, lo que interrumpió el suministro. Saudi Aramco pudo utilizar un oleoducto hacia un puerto del mar Rojo para mantener una parte significativa de sus exportaciones de petróleo pese a la interrupción del tráfico por del estrecho de Ormuz. El oleoducto fue atacado el 10 de septiembre, pero ha reanudado los flujos.

El petróleo saudí ahora también está siendo transportado a través del estrecho utilizando un corredor protegido por Estados Unidos cerca de la costa de Omán.