Adquieren Cowboys al esquinero Joey Porter Jr.

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FRISCO, Texas.- Los Cowboys de Dallas se harán de los servicios del esquinero Joey Porter Jr., descontento con los Steelers de Pittsburgh, en un movimiento para tratar de ayudar a una secundaria plagada de lesiones y reforzar una defensa que sigue entre las peores de la NFL .

Pittsburgh recibirá dos selecciones del draft de parte de Dallas, una de sexta ronda en 2027 y una de segunda ronda en 2028. Los Cowboys confirmaron el canje el jueves.

Porter ha estado inactivo en los tres partidos de esta temporada con los Steelers. El jugador de cuarto año ha estado lidiando con un problema de espalda y también se encontraba en medio de un estancamiento con la directiva de los Steelers en las negociaciones sobre un nuevo convenio.

El esquinero de 26 años, una selección de segunda ronda procedente de Penn State en el draft de 2023, buscaba una extensión al entrar en el último año de su contrato de novato de cuatro años.

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Los Cowboys incorporan a Porter después de que colocaron al safety Jalen Thompson (isquiotibiales) en la lista de lesionados el miércoles con una designación para regresar. También firmaron a tres backs defensivos para su equipo de prácticas.

Dallas ya estaba sin el safety P.J. Locke (desgarro de la fascia plantar), quien también está en la lista de lesionados. Él y Thompson fueron incorporados durante la temporada baja como parte de la reestructuración de la secundaria.

Es el segundo canje importante entre los Cowboys y los Steelers en dos años.

Antes de la temporada 2025, Pittsburgh envió al receptor George Pickens a Dallas a cambio de selecciones del draft. Fue seleccionado al Pro Bowl en su debut con Dallas, estableciendo máximos de carrera con 93 recepciones para 1.429 yardas y nueve touchdowns la temporada pasada.

Pickens está jugando este año con una etiqueta de jugador franquicia de 27,3 millones de dólares y tiene 16 recepciones para 150 yardas sin anotación.