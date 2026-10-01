Jürgen Klopp consigue su primera victoria con Alemania en Múnich

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

BERLÍN (AP) — Jürgen Klopp consiguió su primera victoria como seleccionador de Alemania y Portugal se las arregló perfectamente sin Cristiano Ronaldo el jueves en los partidos de la Liga de Naciones.

Jürgen Klopp logra primer triunfo con Alemania

Florian Wirtz fue la figura y Alemania derrotó 2-0 a Serbia en Múnich para darle a Klopp su primer triunfo, en el tercer intento, evitando así un récord no deseado.

Klopp estuvo a punto de convertirse en el primer técnico de Alemania que no gana ninguno de sus primeros tres partidos, después de comenzar con un empate 1-1 con Países Bajos la semana pasada, antes de la sorpresiva derrota del domingo, por 1-0 ante Grecia.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Pero su equipo ofreció un partido disciplinado e intenso contra Serbia, ilustrando el fútbol de alta presión que Klopp quiere inculcar.

"Eso va a mi archivo. Ahora haremos un video con eso", dijo Klopp. "Así es como queremos jugar".

Derry Scherhant, Nick Woltemade y Serge Gnabry desperdiciaron buenas ocasiones para Alemania antes de que Tom Bischof abriera el marcador a los 39 minutos, al aprovechar un rebote después de que Wirtz estrelló un balón en el poste.

Klopp hizo debutar tras el descanso a la estrella del Colonia Said El Mala. El arquero Jonas Urbig y el delantero del Freiburg Scherhant ya habían debutado con Alemania.

Pero fue Wirtz quien consiguió el 2-0 tras un centro de Maximilian Mittelstädt: con su primer toque superó a un defensor y con el siguiente envió la pelota pegada al poste derecho.

"Era importante volver a ganar, sólo por el espíritu del equipo, y para enviar una señal de que somos buenos futbolistas y también una buena nación futbolística", dijo Wirtz. "Definitivamente es un paso en la dirección correcta".

Portugal avanza sin Cristiano Ronaldo tras conflicto con técnico

Los neerlandeses vuelven a dejarlo para el final

Tijjani Reijnders anotó sobre el final y Holanda remontó para empatar 2-2 con Grecia en el otro partido del Grupo A2, en Salónica.

Fotis Ioannidis marcó un gol y asistió en el otro para Grecia. Virgil van Dijk anotó antes de la hora de juego y Reijnders igualó a los 89.

Países Bajos también necesitó un tanto agónico para empatar ante Alemania.

Grecia sigue siendo el sorprendente líder del Grupo A2 tras victorias como visitante sobre Serbia y Alemania.

Portugal pasa página sin Cristiano

João Félix sentenció la victoria 4-2 de Portugal sobre Dinamarca en Copenhague, donde los visitantes no contaron con Cristiano, quien abandonó al equipo el día anterior tras un aparente conflicto con el técnico Jorge Jesus. Ello ha alimentado las especulaciones de que el astro no jugará más con la selección.

Gonçalo Ramos, quien ha ocupado el lugar del delantero de 41 años, asistió en el gol inicial de João Cancelo y respondió con el segundo tanto de Portugal dos minutos después de que Mikkel Damsgaard igualó a los 23.

Rasmus Højlund volvió a emparejar el marcador para Dinamarca al 53, pero Vitinha devolvió la ventaja a Portugal con un cabezazo al primer palo tras un tiro libre de Bruno Fernandes a los 67.

Félix aseguró el triunfo a los 87.

Gales vence a Noruega

Extrañamente Erling Haaland no anotó y Gales derrotó 2-1 a una Noruega que jugó con 10 hombres, para su primera victoria en el Grupo A4.

Haaland se fue en blanco apenas por segunda vez en sus últimas 18 apariciones competitivas con su selección. Tiene 65 goles en 58 partidos.

Oscar Bobb abrió el marcador para los visitantes en Cardiff, pero Daniel James igualó antes del descanso y el defensor noruego Torbjørn Heggem fue expulsado por cometerle falta, antes de que Neco Williams marcara el 2-1 en el tiro libre resultante.

Protesta en Dublín interrumpe partido Irlanda vs Austria

Manifestantes que piden que Irlanda boicotee su segundo partido contra Israel el domingo interrumpieron el encuentro de la selección contra Austria al lanzar pelotas de tenis con banderas palestinas al campo durante la primera mitad.

Un hombre con una bandera palestina intentó correr hacia la cancha antes de que los auxiliares lo derribaran.

Troy Parrott anotó dos goles —incluido el primero mediante una gran jugada individual—, pero Alexander Prass y Michael Gregoritsch respondieron en la segunda mitad por Austria.

Israel y Kosovo empataron 0-0 en el otro partido del Grupo B3.

Además, el visitante Liechtenstein resistió ante Azerbaiyán en un 0-0 más temprano en el Grupo D2.