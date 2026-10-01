Manchester City femenino iguala 1-1 con Real Madrid en Champions

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MANCHESTER, Inglaterra (AP) — En una semana caótica para el Manchester City, el equipo femenino impresionó el jueves en la Liga de Campeones al disputar el primer partido del club desde que su reputación quedó manchada por un veredicto devastador de irregularidades financieras por valor de miles de millones de dólares para beneficiar al conjunto masculino.

Manchester City femenino empata con Real Madrid en Champions

La delantera estelar Bunny Shaw disparó con su característico equilibrio y potencia para igualar el marcador al inicio de la segunda mitad. El City empató 1-1 con el Real Madrid, que se había adelantado con una acción individual de Linda Caicedo.

La colombiana recorrió casi la mitad del campo para marcar a los 29 minutos.

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El Paris Saint-Germain goleó al OH Leuven por 5-0, y un gol de taco de la delantera estadounidense Macy Schultz encaminó al HB Køge hacia una gran victoria del campeón danés, 5-1 sobre Servette.

La capitana del Inter de Milán, Ivana Andres Sanz, anotó a segundos del final del tiempo añadido para negarle a Austria Vienna la victoria, en un empate 1-1. Las locales se habían puesto en ventaja a los 21 minutos con un disparo de larga distancia de Modesta Uka.

Impacto en la comunidad y contexto del Manchester City femenino

El equipo femenino del Man City saltó a la cancha del estadio de la academia —a la vista del Etihad Stadium principal— en el primer partido de primera categoría del club desde que su reputación quedó sacudida por el fallo de un tribunal independiente.

El equipo femenino no está implicado en la vulneración sistemática de las normas de control financiero de la Liga Premier que inflaron los ingresos disponibles para el enormemente exitoso equipo masculino en más de 900 millones de libras (1.190 millones de dólares) para fichajes y salarios entre 2009 y 2018.

Las Citizens ganaron la liga y la copa nacionales la temporada pasada y persiguen su primer título de la Liga de Campeones en lo que se perfila como un periodo de intensa turbulencia en Manchester.

El Madrid se adelantó con la carrera hacia el arco por parte de Caicedo desde la línea de medio campo. La colombiana mostró rapidez de pies al acercarse al área penal para mantener a raya a la defensora del Man City Alex Greenwood, creando espacio para un disparo rasante al rincón más lejano de la red.

Barcelona es el único equipo con el máximo posible de puntos tras apenas dos de las seis jornadas disputadas en la fase de 18 equipos.

El campeón defensor goleó el miércoles 6-0 a la Roma, sumando esa paliza a una victoria 5-2 obtenida la semana pasada sobre Paris FC. También el miércoles, el Lyon empató 0-0 en casa ante Chelsea, y Arsenal igualó 2-2 en el campo de Paris FC.

Barcelona juega su próximo partido el 29 de octubre en el césped artificial de Køge, donde el campeón de Dinamarca impresionó el jueves al tomar una ventaja de tres goles en la primera mitad.

Schultz, la lateral de 25 años y exjugadora del Northern Colorado Rain, saltó para acudir a la cita con un tiro libre con efecto desde la banda derecha. Con el talón derecho, guió el balón al ángulo más lejano de la portería de Servette.

Servette es último en la clasificación de 18 equipos con cero puntos y una diferencia de goles de -12, en lo que está resultando un duro regreso a la competición para el campeón suizo. La derrota 5-1 en Køge al menos dejó señales más alentadoras que el 8-0 sufrido en casa ante el Lyon la semana pasada.

Empate agónico del Inter de Milán en Viena

Al Inter de Milán le quedaba una oportunidad para igualar el partido en el tercer y último minuto del tiempo añadido, y la aprovechó en el cuarto intento de remate en una jugada embarullada tras un córner.

La zaguera central Ivana Andres Sanz se hizo con un balón suelto a unos cinco metros de la portería y logró imprimir suficiente potencia a su disparo, que se desvió hacia la red tras rebotar en una defensora sobre la línea de gol.