ADSL, a cerrar con dignidad Leagues Cup

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El Atlético de San Luis afrontará esta tarde su último compromiso de la fase de grupos de la Leagues Cup 2026, cuando visite el Inter&Co Stadium para medirse al Orlando City Soccer Club, en un encuentro programado para las 17:30 horas. La escuadra potosina llega a este compromiso con la necesidad de conseguir un resultado positivo que le permita cerrar de manera honrosa su participación en el certamen binacional, después de no haber podido conseguir una victoria en sus encuentros anteriores.

Previo al partido, el director técnico Diego Mejía y el mediocampista francés Sébastien Antoine Salles-Lamonge atendieron a los medios de comunicación y hablaron sobre el momento que atraviesa el conjunto potosino, así como la importancia de enfrentar a Orlando City con la intención de quedarse con los tres puntos.

"Nos dolió mucho como equipo el resultado del partido pasado, pero entendemos que estamos en un proceso. Construir algo muy bonito con el club. Hemos tenido muy buenos performances en los últimos partidos y poniendo mira en Orlando City para poder sacar un buen resultado y también preparar la liga". Detallo Mejía.

Por su parte, el mediocampista francés Salles-Lamonge reconoció la dificultad que representa disputar la Leagues Cup, aunque aseguró que el plantel se encuentra trabajando para afrontar cada encuentro en las mejores condiciones. "Siempre es un torneo pesado para nosotros, ya lo sabemos, pero yo creo que todo está hecho también para que estemos en las mejores condiciones. Nosotros trabajamos para estar preparados, listos siempre para jugar los partidos".

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El futbolista también habló sobre uno de los principales aspectos que el Atlético de San Luis deberá corregir: la capacidad para manejar los partidos después de ponerse en ventaja. Salles-Lamonge consideró fundamental que el equipo sea más contundente después de abrir el marcador y que tenga mayor control de los encuentros para evitar que los rivales aprovechen los momentos de desconcentración.

"Después de abrir el marcador tenemos que ser más contundentes, con la pelota seguir jugando como lo sabemos hacer y después, si empatan o si marcan dos goles, que se quede así hasta por lo menos el medio tiempo".

El francés destacó además que el equipo debe recuperar la idea de juego que mostró durante los primeros encuentros de la Liga MX y trasladarla al compromiso frente a Orlando City. "No hay que olvidar todo lo que hicimos bien, sobre todo en los tres primeros partidos de liga, y quedarse con esa idea y ser lo más competitivo posible".