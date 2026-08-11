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Marlins vencen a Piratas 2-0 en Miami con jonrón de Ruiz

Eury Pérez lanzó siete innings con solo tres hits y siete ponches para asegurar la victoria de Marlins.

Por Redacción

Agosto 11, 2026 07:59 p.m.
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Marlins vencen a Piratas 2-0 en Miami con jonrón de Ruiz
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      MIAMI (AP) — Eury Pérez permitió tres hits en siete innings, Esteury Ruiz conectó un jonrón y los Marlins de Miami vencieron el martes a Paul Skenes y a los Piratas de Pittsburgh por 2-0.

      Actuación destacada de Eury Pérez en la victoria de Marlins

      El dominicano Pérez (6-9) ponchó a tres bateadores seguidos para abrir el juego y sólo permitió tres sencillos —dos en el tercero y uno en su último inning. El derecho recetó siete ponches y dio dos bases por bolas, al realizar 100 lanzamientos.

      No ha permitido un jonrón en siete aperturas consecutivas.

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      Detalles del cierre del juego y salvamento

      Michael Petersen ponchó a dos en el octavo inning y Pete Fairbanks resolvió el noveno en orden para su 18vo salvamento en 21 oportunidades.

      Skenes (9-11) salió tras cinco innings y 65 lanzamientos. Permitió dos carreras —una limpia— con cinco hits. El vigente ganador del Cy Young de la Liga Nacional ponchó a cuatro y otorgó una base por bolas, luego de llegar con marca de 3-3 y efectividad de 6.26 en sus ocho aperturas anteriores.

      El dominicano Ruiz conectó su sexto jonrón, un batazo solitario con un out en el tercer acto para poner al frente a Miami.

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