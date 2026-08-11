Kirk Cousins y Fernando Mendoza jugarán con Raiders en el debut de pretemporada

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LOS ANGELES (AP) — Los quarterbacks de los Raiders, Kirk Cousins y Fernando Mendoza, jugarán la noche del jueves cuando Las Vegas reciba a los Cardinals de Arizona en un partido de pretemporada, pero el entrenador Klint Kubiak no dio detalles sobre cuánto tiempo de juego tendrán ellos y sus compañeros.

Kirk Cousins y Fernando Mendoza listos para la pretemporada

"Nuestros titulares van a jugar", afirmó Kubiak, y añadió que la disponibilidad del destacado cazamariscales Maxx Crosby estaba "por determinarse".

Cousins, que afronta su 15ta temporada en la NFL, ha dirigido la ofensiva del primer equipo en el campamento de entrenamiento y se espera que sea el titular cuando los Raiders abran su temporada el 13 de septiembre contra Miami.

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Mendoza fue la primera selección global del draft de este año. El jugador de ascendencia cubana, ganador del Trofeo Heisman y que llevó a Indiana a su primer campeonato nacional, ha trabajado con la ofensiva del segundo equipo durante casi todo el campamento.

Mendoza condujo la ofensiva del primer equipo el sábado, cuando Cousins y Crosby quedaron al margen de los ejercicios del equipo debido a un altercado entre ambos el día anterior.

"Sigue creciendo", comentó Kubiak el martes antes de la práctica programada de los Raiders esa noche en el Allegiant Stadium. "Ha sido un campamento de entrenamiento realmente impresionante en cuanto a cómo se ha preparado, y luego sale ahí a practicar. Las cosas no ocurren en el papel, en el libro de jugadas, exactamente como ocurren en el campo. Creo que ha hecho un buen trabajo ajustándose.

Preparación y expectativas para novatos y titulares

"Con todos nuestros jugadores, les pedimos que, a medida que ganan experiencia y cometen errores, no cometan el mismo error dos veces. Creo que él ha hecho un buen trabajo con eso, y ahora llega el momento de las balas de verdad, con una presión real al pasador, y eso será un animal completamente distinto".

El partido inaugural de la pretemporada también ofrece una oportunidad para que el receptor novato Malik Benson demuestre que su prometedor desempeño en el campamento puede trasladarse a un partido.

Seleccionado en la sexta ronda y procedente de Oregon, Benson se ganó rápidamente un lugar en el segundo equipo. Empezó a desarrollar química con Mendoza antes de que llegaran a Las Vegas, y su conexión ha sido evidente en las prácticas.

Kubiak señaló que el cornerback novato Jermod McCoy recibirá bastante tiempo de juego, lo que podría mostrar el progreso que ha logrado desde que se rompió el ligamento cruzado anterior tras la temporada 2024 en Tennessee.

"Jermod ha estado practicando casi todos los días que hemos estado ahí afuera, así que esperamos que juegue", manifestó Kubiak. "Esperamos que compita y tenemos ganas de verlo jugar".

Jugadores lesionados, en recuperación

Los alas defensivas Kwity Paye y Keyron Crawford, el guardia Caleb Rogers y el receptor Dont'e Thornton Jr. se han perdido prácticas en los últimos días por lesiones no reveladas.