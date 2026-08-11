Fluminense iguala 0-0 con Independiente Rivadavia en Maracaná

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Con un juego poco efectivo en el ataque, Fluminense igualó el martes 0-0 como local ante Independiente Rivadavia en el comienzo de los octavos de final de la Copa Libertadores.

El equipo carioca, campeón del torneo en 2023, no pudo trasladar un 74% de posesión de balón en ocasiones de gol y fue incapaz de sacar ventaja antes de afrontar la vuelta la próxima semana en Mendoza.

Fluminense dominó la posesión pero sin eficacia ofensiva

El arquero de Fluminense, Fabio, realizó cuatro atajadas y evitó una derrota de su club, que sin embargo se marchó abucheado del estadio Maracaná de Río de Janeiro.

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Más tarde jugaban Estudiantes de La Plata y Universidad Católica en el otro partido de la jornada.

El duelo entre Deportes Tolima e Independiente del Valle fue reprogramado para la siguiente semana debido al terremoto de magnitud 7,4 que se sintió el lunes en gran parte de Colombia y que ha dejado un saldo preliminar de 188 personas fallecidas.

Impacto del terremoto en el calendario deportivo

Por la Copa Sudamericana, Boca Juniors tomó ventaja 3-1 contra Recoleta en el primer compromiso de octavos de final.

En la reanudación de la Libertadores tras la pausa por el Mundial, Fluminense volvió a complicarse ante el debutante Independiente Rivadavia, que ya se impuso 2-1 en el Maracaná en el choque entre ambos equipos por el Grupo C de la fase anterior.

Con la baja por lesión de su goleador John Kennedy, autor de 15 goles en 38 partidos en esta temporada, Fluminense dispuso un tridente ofensivo con Hulk, Rodrigo Castillo y Yeferson Soteldo.

El manejo de la pelota del conjunto dirigido por Luis Zubeldía fue estéril y sólo se acercó al arco de Rivadavia con dos tiros desviados de Hulk y Martinelli al cierre de la primera parte.

Fluminense renovó su nómina en el entretiempo con el ingreso de Agustín Canobbio y Luciano Acosta, pero Rivadavia respondió con una llegada del lateral Ezequiel Bonifacio, que desactivó Fabio con una estirada a ras de césped.

Fabio, de 45 años, disputó su partido 116 en la Libertadores y amplió su marca como el jugador con más presentaciones en el máximo certamen sudamericano.

Rivadavia, que participa por primera vez en el torneo tras ganar la Copa Argentina en 2025 y clasificó invicto a octavos de final con cinco triunfos y un empate en la fase de grupos, tuvo su mejor oportunidad a los 55 minutos con un disparo de Matías Fernández al palo.

Fluminense apeló a la profundidad de su plantilla y dio entrada a los 61 al delantero Germán Cano en lugar de un improductivo Hulk. Posteriormente, Zubeldía introdujo a Paulo Henrique Ganso y Jefferson Savarino con el objetivo de reanimar la línea ofensiva.

Savarino amenazó a los 88 minutos con un intento lejano que despejó el arquero Nicolás Bolcato.

Boca Juniors toma ventaja en Sudamericana

Con una oportuna reacción en el segundo tiempo, Boca Juniors derrotó 3-1 a Recoleta por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

El equipo xeneize aprovechó la expulsión de Wilfrido Báez en el descuento de la etapa inicial para remontar el tanto de Pedro Ríos a los cinco minutos.

Luego de un arranque dominante de Boca, Recoleta sorprendió con un remate de Ríos, que se desvió en Leandro Lozano y descolocó al portero Álvaro Montero.

El cuadro azul y oro ejerció como anfitrión en el estadio Tomás Adolfo Ducó, de Buenos Aires, debido al mal estado del campo de juego de La Bombonera, que lo ha obligado a mudar su localía en los últimos tres compromisos.

Luego de una doble ocasión a los 39 minutos con remates al palo de Miguel Merentiel y Milton Delgado, Boca se marchó al descanso con superioridad numérica tras la expulsión de Báez por un codazo contra Flores.

La incorporación de Villa en la segunda mitad reactivó el ataque del conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena, que dominó con claridad el trámite.

A los 49, Villa asistió desde la banda izquierda a Santiago Ascacíbar, que definió con un remate de primera. Y dos minutos después, el colombiano apareció en la derecha para habilitar a Delgado, que adelantó a Boca con un golpe de cabeza.

Flores firmó el mejor tanto de la noche en Parque Patricios a los 62 con un potente derechazo desde afuera del área.

Recoleta terminó con nueve jugadores luego de la expulsión a los 69 minutos de Dairon Mosquera por doble amonestación.