logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Familiares de víctimas protestan contra régimen autoritario en Lima

Fotogalería

Familiares de víctimas protestan contra régimen autoritario en Lima

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

ADSL busca dar la sorpresa ante Tigres

El cuadro sanluisino va por su primera victoria en la Sultana del Norte

Por Romario Ventura

Julio 25, 2026 03:00 a.m.
A
ADSL busca dar la sorpresa ante Tigres
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      El Club Atlético de San Luis afrontará este fin de semana una de sus pruebas más exigentes del naciente Torneo Apertura 2026 cuando visite a los Tigres de la UANL, en duelo correspondiente a la jornada 2 de la Liga MX que se disputará este sábado a las 19:00 horas en el Estadio Universitario.

      Luego de su presentación en el campeonato, el conjunto dirigido por Diego Mejía intentará sumar sus primeros puntos como visitante frente a uno de los planteles más competitivos del futbol mexicano, en un escenario donde los potosinos buscarán mantener la propuesta futbolística mostrada en su debut y corregir los detalles que les impidieron obtener un mejor resultado.

      Previo al encuentro, el defensor Aldo Cruz, quien conoce bien el entorno de Tigres tras su paso por la institución regiomontana, señaló que el equipo deberá mantener la máxima concentración durante todo el compromiso.

      "Si así van a ser todos los partidos tenemos que tener una concentración máxima. Sabemos lo que es esa cancha, que es uno de los estadios más pasionales de México, y tenemos que estar fuertes mentalmente los 90 minutos para ir a buscar el resultado", comentó.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      "Fueron detalles. Creo que fuimos un equipo que propuso. Cruz Azul no fue un equipo que nos tuvo bajo la lona todo el tiempo, al contrario. Hay que ajustar esos detalles de concentración y creo que la idea de juego que se está manejando nos va a dar para tener un muy buen torneo", agregó.

      Por su parte, el atacante español Rafael Llorente coincidió en que el marcador del partido: "Creo que el resultado no refleja lo que fue el partido. Fuimos un equipo muy reconocido con la idea y el modelo de juego que queremos transmitir. Al final el futbol son detalles; Cruz Azul es campeón por algo y hay que pulir esos detalles para que no se nos escapen puntos", expresó.

      Llorente también habló sobre su adaptación al futbol mexicano: "No esperaba nada, no venía con ninguna expectativa. Confío mucho en el día a día. Mis compañeros y el cuerpo técnico me han dado esa confianza y por eso estoy aquí. Quiero ser mejor cada día, hacer mejor a mi competencia interna, hacer mejor al equipo y sumar para ellos", concluyó.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        América anuncia precios y venta de boletos para partido vs San Diego
        América anuncia precios y venta de boletos para partido vs San Diego

        América anuncia precios y venta de boletos para partido vs San Diego

        SLP

        El Universal

        América enfrentará a San Diego FC en la Leagues Cup 2026, con venta oficial de boletos a través de Fanki.

        Del Toro se mantiene en el podio del Tour de Francia
        Del Toro se mantiene en el podio del Tour de Francia

        Del Toro se mantiene en el podio del Tour de Francia

        SLP

        EFE

        El ciclista mexicano reforzó su posición con una ventaja de 24 segundos

        Tigres y ADSL, por su primera victoria este sábado
        Tigres y ADSL, por su primera victoria este sábado

        Tigres y ADSL, por su primera victoria este sábado

        SLP

        El Universal

        Tigres UANL enfrenta a San Luis tras perder en la primera fecha y con bajas en su plantilla.

        Concacaf 2026: México Sub-20 juega hoy
        Concacaf 2026: México Sub-20 juega hoy

        Concacaf 2026: México Sub-20 juega hoy

        SLP

        El Universal

        El equipo mexicano juega como local en Puebla y Ciudad de México.