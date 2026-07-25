ADSL busca dar la sorpresa ante Tigres

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El Club Atlético de San Luis afrontará este fin de semana una de sus pruebas más exigentes del naciente Torneo Apertura 2026 cuando visite a los Tigres de la UANL, en duelo correspondiente a la jornada 2 de la Liga MX que se disputará este sábado a las 19:00 horas en el Estadio Universitario.

Luego de su presentación en el campeonato, el conjunto dirigido por Diego Mejía intentará sumar sus primeros puntos como visitante frente a uno de los planteles más competitivos del futbol mexicano, en un escenario donde los potosinos buscarán mantener la propuesta futbolística mostrada en su debut y corregir los detalles que les impidieron obtener un mejor resultado.

Previo al encuentro, el defensor Aldo Cruz, quien conoce bien el entorno de Tigres tras su paso por la institución regiomontana, señaló que el equipo deberá mantener la máxima concentración durante todo el compromiso.

"Si así van a ser todos los partidos tenemos que tener una concentración máxima. Sabemos lo que es esa cancha, que es uno de los estadios más pasionales de México, y tenemos que estar fuertes mentalmente los 90 minutos para ir a buscar el resultado", comentó.

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"Fueron detalles. Creo que fuimos un equipo que propuso. Cruz Azul no fue un equipo que nos tuvo bajo la lona todo el tiempo, al contrario. Hay que ajustar esos detalles de concentración y creo que la idea de juego que se está manejando nos va a dar para tener un muy buen torneo", agregó.

Por su parte, el atacante español Rafael Llorente coincidió en que el marcador del partido: "Creo que el resultado no refleja lo que fue el partido. Fuimos un equipo muy reconocido con la idea y el modelo de juego que queremos transmitir. Al final el futbol son detalles; Cruz Azul es campeón por algo y hay que pulir esos detalles para que no se nos escapen puntos", expresó.

Llorente también habló sobre su adaptación al futbol mexicano: "No esperaba nada, no venía con ninguna expectativa. Confío mucho en el día a día. Mis compañeros y el cuerpo técnico me han dado esa confianza y por eso estoy aquí. Quiero ser mejor cada día, hacer mejor a mi competencia interna, hacer mejor al equipo y sumar para ellos", concluyó.