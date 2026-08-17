ADSL es goleado por el América

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El Atlético de San Luis sufrió otra dura derrota por goleada en la Jornada 4 del Apertura 2026, luego de caer 3-0 ante el Club América sobre la cancha del Estadio Azteca, en un encuentro que se complicó para los potosinos a partir de la expulsión de Robson Bambu al inicio de la segunda mitad del partido.

Desde los primeros minutos, el conjunto dirigido por Diego Mejía intentó competir y generar oportunidades. Al minuto 10, Felipe Mora probó con un disparo de larga distancia que terminó por encima de la portería americanista. El Atlético continuó buscando espacios y al 22´ tuvo otra aproximación importante. Román Torres ingresó al área y sacó un disparo que pasó apenas por un costado del poste. Sin embargo, cuatro minutos más tarde llegó el primer golpe para los visitantes. Raphael Veiga recibió el balón y sacó un disparo que primero se estrelló en el poste antes de terminar en el fondo de las redes para colocar el 1-0 e irse al descanso con la ventaja de los capitalinos.

El panorama se complicó para los potosinos apenas iniciado el segundo tiempo. Al minuto 47, Robson Bambu recibió la tarjeta roja, dejando al Atlético de San Luis con diez hombres sobre el terreno de juego.

América aprovechó rápidamente la superioridad numérica y apenas cuatro minutos después, al 51´, Óscar Perea apareció para ampliar la ventaja y colocar el 2-0 en el marcador. Con el conjunto potosino obligado a arriesgar, las Águilas encontraron nuevamente el camino hacia el gol. Al minuto 65, Diego Arriaga consiguió el tercer tanto de los locales para colocar una pesada losa sobre el equipo visitante.

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Atlético de San Luis tuvo una oportunidad para descontar al minuto 79, cuando el árbitro central señaló una mano dentro del área y marcó penal a favor de los potosinos. Sin embargo, después de la revisión del VAR, la decisión fue modificada y la pena máxima quedó anulada.

Durante los últimos minutos, el Atlético buscó al menos conseguir el gol de la honra, pero la defensa americanista logró contener los intentos y el marcador ya no sufrió modificaciones. Con la derrota, el conjunto potosino dejó escapar la oportunidad de sumar en una complicada visita al Estadio Azteca y ahora deberá concentrarse en su siguiente compromiso del Apertura 2026.