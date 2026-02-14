ADSL recibe a Gallos en otro Clásico más

La emoción está garantizada este fin de semana con una nueva edición del Clásico de la ‘57, donde el Club Atlético de San Luis recibirá la visita de los Gallos Blancos de Querétaro, en uno de los duelos de mayor rivalidad del balompié mexicano. El encuentro se disputará este sábado en punto de las 17:00 horas en el Estadio Alfonso Lastras Ramírez, correspondiente a la jornada 9 del torneo Clausura 2026.

Han pasado más de 500 días desde la última ocasión en que el conjunto queretano visitó tierras potosinas para disputar este clásico en el Alfonso Lastras. Aquella tarde quedó marcada en la memoria de la afición rojiblanca, luego de que el Atlético de San Luis se impusiera con autoridad por marcador de 4-0, resultado que aún se recuerda como uno de los capítulos recientes más contundentes de esta rivalidad.

Previo al compromiso, los jugadores Sebastien Salles-Lamonge y David Rodríguez comparecieron ante los medios de comunicación, donde compartieron sus sensaciones y expectativas de cara al duelo ante el acérrimo rival.

David Rodríguez destacó la importancia del encuentro, señalando que, si bien la preparación se realiza como cualquier otro partido, el significado del clásico es especial tanto para los jugadores como para la institución, y representa una motivación extra el poder ganarlo ante su afición.

Por su parte, Sebastien Salles-Lamonge se refirió al encuentro anterior frente a Necaxa, reconociendo que no fue un buen día para el equipo, además de mencionar que algunas decisiones arbitrales influyeron en el desarrollo del partido, lo que terminó condicionando el resultado final.

Finalmente, David Rodríguez envió un mensaje a la afición potosina, subrayando el compromiso del plantel por entregar su máximo esfuerzo en casa.

El mediocampista señaló que, aunque los resultados no siempre acompañan, la entrega del equipo es total, por lo que invitó a la afición a hacerse presente y apoyar en un partido que calificó como muy importante para todos.

Con este panorama, el Clásico de la ‘57 promete intensidad, pasión y un ambiente inmejorable en las gradas del Alfonso Lastras, donde ambos equipos buscarán imponer condiciones y sumar tres puntos clave en el inicio del Clausura 2026.