logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CAROLINA HERRERA Y SU NUEVA COLECCIÓN

Fotogalería

CAROLINA HERRERA Y SU NUEVA COLECCIÓN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Ofrecen pláticas sobre uso de redes sociales

Por Carmen Hernández

Febrero 14, 2026 03:00 a.m.
A
Ofrecen pláticas sobre uso de redes sociales

CIUDAD FERNÁNDEZ. - Brindan platica sobre uso de redes sociales y prevención del acoso cibernético a alumnos de la Telesecundaria Esperanza Campesina de la comunidad de La Noria, para prevenir cualquier abuso. 

Personal de la Guardia Civil Municipal, el Instituto Municipal de la Juventud y el área de Prevención del Delito de Seguridad Pública, están acudiendo a las instituciones educativas para ofrecer diversas pláticas. 

Entre los temas que se abordaron es el buen uso de las redes sociales, menores infractores, prevención del acoso, entre otros casos.  

Este tipo de programas preventivos se estarán realizando en diversas escuelas de las comunidades, como una medida de apoyo para los jóvenes y adolescentes y evitar sufran algún abuso.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Instalan tianguis de San Valentín
Instalan tianguis de San Valentín

Instalan tianguis de San Valentín

SLP

Jesús Vázquez

Ofrecen diversos productos para regalar al ser amado

Misterio por pérdida de nivel del río Valles
Misterio por pérdida de nivel del río Valles

Misterio por pérdida de nivel del río Valles

SLP

Redacción

Técnicos de Conagua realizan estudios del caso

Descartan tandeos, pero vigilarán el nivel del río Valles
Descartan tandeos, pero vigilarán el nivel del río Valles

Descartan tandeos, pero vigilarán el nivel del río Valles

SLP

Redacción

Aún no entra el afluente en estatus de sequía

Ofrecen pláticas sobre uso de redes sociales
Ofrecen pláticas sobre uso de redes sociales

Ofrecen pláticas sobre uso de redes sociales

SLP

Carmen Hernández