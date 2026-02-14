Ofrecen pláticas sobre uso de redes sociales

CIUDAD FERNÁNDEZ. - Brindan platica sobre uso de redes sociales y prevención del acoso cibernético a alumnos de la Telesecundaria Esperanza Campesina de la comunidad de La Noria, para prevenir cualquier abuso.

Personal de la Guardia Civil Municipal, el Instituto Municipal de la Juventud y el área de Prevención del Delito de Seguridad Pública, están acudiendo a las instituciones educativas para ofrecer diversas pláticas.

Entre los temas que se abordaron es el buen uso de las redes sociales, menores infractores, prevención del acoso, entre otros casos.

Este tipo de programas preventivos se estarán realizando en diversas escuelas de las comunidades, como una medida de apoyo para los jóvenes y adolescentes y evitar sufran algún abuso.

