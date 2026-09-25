Afina detalles Max Gutiérrez para The Chase

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La preparación rumbo al inicio de The Chase de NASCAR México entra en su etapa final y Max Gutiérrez, piloto del auto #23 de Canel´s/Logitech G/Laboratorio Tequis, completó una sesión de entrenamiento en el Óvalo Aguascalientes México, con la intención de llegar en las mejores condiciones a la carrera de este domingo 27 de septiembre.

La pista hidrocálida guarda un antecedente complicado para Gutiérrez, ya que durante la fecha 5 de la temporada, disputada el 10 de junio, sufrió un fuerte accidente contra la barda que lo dejó fuera de competencia. A partir de ese momento tuvo que remontar posiciones en el campeonato hasta conseguir su clasificación a la fase final.

Ahora, con el entrenamiento cumplido de manera satisfactoria, el piloto del #23 se reporta listo para afrontar una recta final compuesta por cuatro carreras, en la que la acumulación de puntos será determinante para mantenerse en la pelea por el título.

"Arrancamos este fin de semana de manera oficial The Chase después de lo acontecido en Monterrey. El Óvalo Aguascalientes es una pista fenomenal donde hemos podido estar liderando y sé que tendremos la velocidad para colocarnos nuevamente en los primeros puestos", señaló Gutiérrez.

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El piloto agregó que uno de los principales objetivos será dejar atrás el mal recuerdo de la primera visita del año a Aguascalientes. "La meta es sacudirnos esa espinita que nos dejó el accidente. Venimos bien y vamos por todo", comentó, destacando la importancia del trabajo previo realizado junto al equipo.

La actividad continuará este viernes 25 de septiembre con una firma de autógrafos a las 17:00 horas en Plaza Patria. El sábado 26 habrá dos prácticas, a las 10:00 y 13:20 horas, además de la calificación a las 14:45. La carrera Aguascalientes 170 se disputará el domingo 27 a las 13:40 horas, con etapa puntuable en la vuelta 70 y un límite de 100 minutos.