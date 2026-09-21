Agónico empate Tuzo ante Xolos

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CIUDAD DE MÉXICO.- El goleador del futbol mexicano lo volvió a hacer. Cuando parecía que el Pachuca iba a caer como local ante los Xolos de Tijuana, Salomón Rondón anotó un doblete para rescatar el empate agónico (2-2) en el estadio Hidalgo.

El delantero venezolano le arrebató a Gilberto Mora y a José Antonio Rodríguez la etiqueta de figura del partido. Cuando su equipo más lo necesitó, apareció y sentenció un empate con sabor agridulce. Tijuana tenía el triunfo en sus manos. Primero, el habilidoso atacante mexicano usó su talento y desequilibrio para hacerle daño a la zaga albiazul y abrir el marcador. Sergio Lenin Rodríguez no supo leer los movimientos y fintas de Gil dentro del área y le cometió el penalti que el propio "Morita" se encargó de intercambiar por gol (17´) con una exquisita definición al poste derecho de Carlos Moreno. Así, el ídolo de los Xolos llegó a cinco goles en el torneo Apertura.

Después de manejar los hilos del primer tiempo, el cuadro de la frontera aumentó la ventaja en el marcador antes de irse al descanso. Un centro de Jesús Gómez (42´) que terminó en remate encontró mal ubicado a Moreno y el balón terminó por colarse en el costado izquierdo de la red.

En la segunda parte, los dirigidos por Benjamín Mora tomaron el protagonismo e intentaron reaccionar, pero el portero del Tijuana les hizo parecer imposible la posibilidad del empate. El único que pudo romper la maldición para los Tuzos en el marcador no podía ser otro que Salomón Rondón (54´), que a pesar de estar de espalda al arco, logró rematar de cabeza para reducir el daño.

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Toño logró atajar tres tiros a quemarropa y más tarde un cabezazo tras un tiro de esquina que tenía destino el fondo de la red.

Cuando todo parecía perdido, Rondón (85´) anotó su doblete personal y el décimo a su nombre esta campaña como premio a la perseverancia de los Tuzos, que siguen sin poder ganar como locales en el torneo.