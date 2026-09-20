PSG gana 2-1 en Marsella con gol decisivo de Marquinhos

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El PSG ganó 2-1 en Marsella en lo que tradicionalmente es el partido más importante del fútbol francés. Aficionados enojados del Marsella exhibieron pancartas atacando al propietario estadounidense del club, Frank McCourt.

El suplente Ferran Torres anotó su séptimo gol en seis partidos para el PSG y el capitán Marquinhos marcó el gol de la victoria en un triunfo el domingo 2-1 en Marsella en la Ligue 1.

La quinta derrota consecutiva del Marsella en todas las competiciones lo dejó penúltimo en la clasificación. El campeón defensor PSG subió al sexto puesto, a cinco puntos del líder Mónaco de cara al parón internacional.

El Marsella se quedó con 10 hombres a los 77 minutos cuando el capitán Timothy Weah fue expulsado por una segunda tarjeta amarilla.

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El Niza venció al Lille 2-1 en casa y el Auxerre derrotó al Brest de visita por el mismo marcador.

Pulisic anota para el AC Milan en Italia

Pulisic hizo su primera titularidad y anotó su primer gol para el Milan esta temporada. La estrella estadounidense ayudó al Milan a vencer al Lecce 3-0 mientras celebraba el 100mo aniversario del estadio San Siro. El Milan había ganado solo un partido en casa desde marzo y había sido abucheado al salir del campo en una derrota ante el Benfica en la Europa League el miércoles.

El discreto inicio del Napoli bajo el mando de Massimiliano Allegri continuó tras un empate 1-1 de visita ante la Fiorentina. El Napoli suma hasta ahora solo dos victorias en seis partidos en todas las competiciones. La Fiorentina había conseguido sus primeros puntos la semana pasada en su primer partido bajo Paolo Vanoli.

La Juventus venció 2-0 al Atalanta con goles de Francisco Conceição y Gleison Bremer, y puso fin a una racha de dos partidos sin ganar en la Serie A. El Parma venció al Genoa 2-1 y el Como perdió 2-0 en Frosinone.

Elversberg empató 0-0 en la Bundesliga

El recién ascendido Elversberg sacó un empate de visita el domingo 0-0 con el Schalke después de que empezó la temporada de la Bundesliga con dos victorias consecutivas antes de caer ante el Bayern Munich el fin de semana pasado.

También el domingo, Miguel Gutiérrez anotó y dio una asistencia en el gol de Patrik Schick, mientras el Bayer Leverkusen venció 2-0 al Leipzig en casa para subir al quinto puesto. El anfitrión Paderborn derrotó al Hoffenheim 3-1.

Rangers vuelve a superar al Celtic

Ryan Naderi anotó antes del descanso para darle al Rangers una victoria 1-0 en el Celtic en la liga escocesa para la segunda victoria del equipo en una semana contra su rival.

El Rangers había ganado 3-0 en casa el fin de semana pasado en los cuartos de final de la Copa de la Liga Escocesa.

El resultado dejó al Rangers a dos puntos del Celtic, que había ganado sus primeros seis partidos de liga hasta ahora.