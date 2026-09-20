Alexander Zverev clasifica a Alemania al Final 8 en Halle
Kevin Krawietz y Tim Puetz lograron una remontada clave en dobles para Alemania.
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HALLE, Alemania (AP) — Alexander Zverev clasificó a Alemania al Final 8 de la Copa Davis al superar con claridad a Dino Prizmic el domingo y asegurar una victoria por 3-1 sobre Croacia.
Alexander Zverev asegura pase a Final 8 de Copa Davis
Zverev necesitó apenas 77 minutos para imponerse por 6-2, 6-4 ante Prizmic, quien está ubicado más de 100 puestos por debajo del campeón del Abierto de Estados Unidos y del Abierto de Francia.
Al igual que en la victoria del sábado sobre Matej Dodig, el segundo del ranking mundial dominó en la cancha dura bajo techo en Halle, Alemania, sin que Prizmic dispusiera de oportunidades de quiebre.
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Remontada clave de dobles para Alemania
Poco antes, Kevin Krawietz y Tim Puetz remontaron ante Nikola Mektic y Mate Pavic por 7-5, 6-2 para darle a Zverev la oportunidad de llevar a Alemania al Final 8 que se realizará en Bolonia, Italia, en noviembre.
Gran Bretaña también avanzó el domingo, con la dupla de dobles Henry Patten y Neal Skupski venciendo a Gonzalo Escobar y Diego Hidalgo por 6-3, 6-4 para asegurar un triunfo por 3-0 sobre Ecuador.
España, sin Carlos Alcaraz, aseguró una ventaja inalcanzable de 3-0 sobre Chile después de que Pedro Martínez y Jaume Munar derrotaron a Tomás Barrios Vera y Alejandro Tabilo por 6-0, 6-3.
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