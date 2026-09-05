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Alcanza Alcaraz octavos de final

El español se impuso en sets corridos al chino Wu Yibing en el US Open

Por AP

Septiembre 05, 2026 03:00 a.m.
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Alcanza Alcaraz octavos de final
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      NUEVA YORK.- Después de tres partidos en el Abierto de Estados Unidos, nadie pensaría que Carlos Alcaraz venía de más de cuatro meses sin jugar.

      Las sensaciones para el astro español del 23 años sin inmejorables tras acceder el viernes a los octavos de final del US Open al despachar con autoridad 6-3, 6-4, 6-1 al chino Wu Yibing.

      "Para ser sincero, me siento mejor de lo que pensaba", dijo Alcaraz, quien intenta revalidar su título en Flushing Meadows y elevar a ocho su colección de campeonatos de Grand Slam. "Me estoy sintiendo cada vez mejor".

      Con un aire de mesura, reconoció de que hay aspectos que debe afilar al advertir sobre los 33 errores no forzados que cometió en las 2 horas y 20 minutos que cumplió bajo el sol en el estadio Arthur Ashe, y estirar a 17 su racha de victorias en las grandes citas.

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      Rebosa confianza al sentirse a gusto con su ritmo, el impacto de su derecha y el trabajo con su saque.

      Después de alejarse del circuito por una lesión en la muñeca derecha, Alcaraz temía que acusaría rigidez muscular tras sus primeros partidos de vuelta. Pero no ha sido así.

      "Al contrario, me he ido sintiendo cada vez mejor tras cada partido. Es como si hubiera estado compitiendo todo este tiempo", señaló. "Me sorprende gratamente cómo me siento y cómo me recupero después de cada encuentro".

      "Estoy realmente satisfecho. Al llegar aquí, mi planteamiento era simplemente ver qué tal iban las cosas, no tenía ninguna certeza", agregó. "Así que estoy muy contento con cómo están dándose las cosas".

      Con su habitual desparpajo, Alcaraz también se dio el gusto de relajarse con ciertas frivolidades.

      Por ejemplo, admitió que añadió una segunda prenda por debajo de su camiseta sin mangas para evitar que se le vieran los pezones como ocurrió en sus primeros dos partidos aquí.

      "He visto demasiado mi pezón últimamente", dijo entre risas. "Sentía que podía ocultarlo al menos durante un partido... Me siento muy cómodo, con otra camiseta, así que creo que seguiré así".

      También se refirió a la celebración que estrenó en la anterior ronda, al vencer a Jaime Faría en cuatro sets, lanzando una flecha imaginaria —dirigida a sus hermanos pequeños Sergio y Jaime, como lo hizo Odiseo (Matt Damon) al final de la película "La Odisea" de Christopher Nolan.

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