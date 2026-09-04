Mbappé falla un penal y el Real Madrid cae ante el Betis

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Sevilla, España.- El Real Betis frenó el arranque perfecto del Real Madrid al vencerlo 1-0 este viernes en el estadio de La Cartuja, donde Troy Parrott marcó el único gol y Álvaro Valles detuvo un penalti a Kylian Mbappé en el tiempo añadido.

El conjunto blanco generó las oportunidades más claras, pero no consiguió vencer al guardameta bético y sufrió su primera derrota de la temporada en la cuarta jornada de LaLiga.

Aunque el Betis comenzó con una presión adelantada, el Real Madrid tomó el control durante los primeros minutos. Valles apareció al minuto 11 para desviar un remate a corta distancia de Dean Huijsen.

Cuatro minutos después, Vinicius tuvo una nueva oportunidad, pero estrelló en el poste su disparo desde un ángulo reducido y con la portería desprotegida.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El equipo dirigido por Manuel Pellegrini consiguió equilibrar el encuentro conforme avanzó la primera mitad. Isco retrasó su posición para participar en la construcción del juego y encontró espacios para conectar con Antony.

El brasileño habilitó a Cucho Hernández después de un control acrobático, pero el remate de primera intención del delantero colombiano salió cerca del poste.

La ocasión más clara antes del descanso fue para Mbappé. Tras un contragolpe conducido por Arda Güler, Jude Bellingham y Vinicius, el francés recibió dentro del área y disparó en dos ocasiones.

Natan salvó el primer remate sobre la línea de gol y Marc Bartra rechazó con el pecho el segundo intento, luego de que Mbappé recuperó el rebote.

El partido se equilibró durante la segunda mitad. El Real Madrid perdió intensidad con el paso de los minutos, mientras que los cambios de Pellegrini dieron mayor movilidad al ataque del Betis.

Troy Parrott, quien había ingresado al minuto 68, comenzó a generar espacios con su juego de espaldas y terminó por resolver el encuentro al 81.

Después de un tiro de esquina, Nelson Deossa ganó el balón por alto y remató de cabeza. Thibaut Courtois rechazó el disparo, pero dejó la pelota dentro del área y Parrott aprovechó para enviarla a la red.

El Real Madrid buscó el empate en los minutos finales y estuvo cerca de conseguirlo en dos ocasiones.

Carlos Espí mandó el balón a la portería con un remate acrobático, pero la anotación fue anulada por un fuera de juego previo.

Ya en el tiempo añadido, Natan cometió un penalti sobre Vinicius. Mbappé ejecutó hacia la derecha de Valles, quien adivinó la dirección y rechazó el disparo para asegurar la victoria del Betis.

Con el resultado, el conjunto sevillano se quedó con los tres puntos, mientras que el Real Madrid perdió por primera vez en el curso después de comenzar la competencia con tres victorias consecutivas.

LEA TAMBIÉN Investiga el Real Madrid conducta de Raúl Asencio MADRID.- El defensor del Real Madrid Raúl Asencio fue absuelto el jueves de los cargos de haber revelado un video sexual sin consentimiento. La decisión judicial se conoció horas después de que el en...

Ficha técnica

Real Betis 1: Valles; Bellerín, Llorente (Bartra, min. 39), Natan, Fran García; Bernal (Deossa, min. 68), Marc Roca; Antony (Riquelme, min. 77), Isco (Fidalgo, min. 60), Fornals; y Cucho Hernández (Parrott, min. 68).

Real Madrid 0: Courtois; Dumfries (Alexander-Arnold, min. 64), Konaté, Huijsen, Cucurella (Carreras, min. 88); Valverde (Espí, min. 82), Camavinga (Bernardo Silva, min. 64); Güler (Diomandé, min. 64), Bellingham, Vinicius; y Mbappé.

Gol: 1-0, Troy Parrott, minuto 81.

Árbitro: Alejandro Hernández Hernández, del Comité de Las Palmas.

Amonestados: Bernal, Marc Roca y Natan, por el Betis; Güler, Konaté, Camavinga y el entrenador José Mourinho, por el Real Madrid.

Estadio: La Cartuja.

Asistencia: 66 mil 46 espectadores.