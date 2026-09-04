Muere futbolista de 15 años de Piratas FC durante un entrenamiento

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 4 (EL UNIVERSAL).- Una fuerte noticia sacudió al futbol mexicano, luego de darse a conocer la muerte de un jugador de 15 años del Piratas FC durante un entrenamiento.

Detalles confirmados

De acuerdo con los reportes de la prensa de Veracruz, el jugador del cuadro perteneciente a la Liga de Expansión MX se desvaneció ante la mirada de sus compañeros y entrenadores.

Según la prensa de aquel estado, se trata del futbolista Gael Uscanga, quien formaba parte de las Fuerzas Básicas de la institución veracruzana, que está en su primera temporada dentro del circuito de plata del futbol mexicano.

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¿Cómo ocurrió el incidente?

Los reportes indican que el jugador estaba en medio del entrenamiento cuando se llevó las manos al pecho y se desvaneció. Ya en el césped, se habría convulsionado, por lo que fue trasladado de emergencia a la Cruz Roja, donde falleció.

Hasta el momento, el equipo de la Liga de Expansión no ha emitido ninguna postura respecto al lamentable fallecimiento de su futbolista.