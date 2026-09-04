logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Acuerdo petrolero entre Venezuela-EU y lo destacado de la semana

Fotogalería

Acuerdo petrolero entre Venezuela-EU y lo destacado de la semana

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Muere futbolista de 15 años de Piratas FC durante un entrenamiento

El joven futbolista de 15 años fue trasladado a la Cruz Roja en Veracruz, donde se confirmó su fallecimiento.

Por El Universal

Septiembre 04, 2026 03:50 p.m.
A
Muere futbolista de 15 años de Piratas FC durante un entrenamiento
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 4 (EL UNIVERSAL).- Una fuerte noticia sacudió al futbol mexicano, luego de darse a conocer la muerte de un jugador de 15 años del Piratas FC durante un entrenamiento.

      Detalles confirmados

      De acuerdo con los reportes de la prensa de Veracruz, el jugador del cuadro perteneciente a la Liga de Expansión MX se desvaneció ante la mirada de sus compañeros y entrenadores.

      Según la prensa de aquel estado, se trata del futbolista Gael Uscanga, quien formaba parte de las Fuerzas Básicas de la institución veracruzana, que está en su primera temporada dentro del circuito de plata del futbol mexicano.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      ¿Cómo ocurrió el incidente?

      Los reportes indican que el jugador estaba en medio del entrenamiento cuando se llevó las manos al pecho y se desvaneció. Ya en el césped, se habría convulsionado, por lo que fue trasladado de emergencia a la Cruz Roja, donde falleció.

      Hasta el momento, el equipo de la Liga de Expansión no ha emitido ninguna postura respecto al lamentable fallecimiento de su futbolista.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Muere futbolista de 15 años de Piratas FC durante un entrenamiento
      Muere futbolista de 15 años de Piratas FC durante un entrenamiento

      Muere futbolista de 15 años de Piratas FC durante un entrenamiento

      SLP

      El Universal

      El joven futbolista de 15 años fue trasladado a la Cruz Roja en Veracruz, donde se confirmó su fallecimiento.

      SSPC cataloga de "alto riesgo" juego Atlético vs. Chivas
      SSPC cataloga de "alto riesgo" juego Atlético vs. Chivas

      SSPC cataloga de "alto riesgo" juego Atlético vs. Chivas

      SLP

      Rubén Pacheco

      Un operativo incluye personal estatal, municipal y vigilancia particular para garantizar el orden

      Pumas y América Femenil juegan Clásico Capitalino en CU
      Pumas y América Femenil juegan Clásico Capitalino en CU

      Pumas y América Femenil juegan Clásico Capitalino en CU

      SLP

      El Universal

      América Femenil lidera el Grupo B con 15 puntos y busca mantener su invicto ante Pumas.

      San Luis buscará hacer valer la localía ante Chivas
      San Luis buscará hacer valer la localía ante Chivas

      San Luis buscará hacer valer la localía ante Chivas

      SLP

      El Universal

      El partido se jugará a las 17:00 horas y será transmitido por ESPN, Disney+ Premium y ViX Premium.