SSPC cataloga de "alto riesgo" juego Atlético vs. Chivas
Un operativo incluye personal estatal, municipal y vigilancia particular para garantizar el orden
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Por la alta concentración de aficionados que se darán cita mañana sábado al encuentro de la jornada 7 entre Atlético de San Luis y las Chivas de Guadalajara, el partido se catalogó como de "alto riesgo".
Así lo informó Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), quien aclaró que esta conceptualización no se relaciona con antecedentes de violencia entre seguidores de ambos conjuntos.
Estimó que más de 700 elementos participarán en el operativo dentro, fuera y en las inmediaciones del estadio Libertad Financiera, que se llevará a cabo mañana sábado a las 17:00 horas.
Complementó que el cuerpo de vigilancia está compuesto por personal de vigilancia particular, de la Guardia Civil Estatal (GCE), de corporaciones municipales de seguridad pública y de protección civil.
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Al igual que, en la Feria Nacional Potosina (Fenapo), anunció que los perros robots y los binomios caninos realizarán recorridos, a fin de colaborar en las tareas de seguimiento.
"Se clasifica de alto riesgo en cuanto a que nosotros debemos enviar más personal y tener mayor cuidado, tanto en el ingreso de las personas, durante el partido y el egreso, no tanto porque haya habido alguna incidencia en los partidos anteriores", remató.
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