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Alcanza McCaffrey 100 TD con los 49ers

Por AP

Septiembre 21, 2026 03:00 a.m.
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Alcanza McCaffrey 100 TD con los 49ers
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      SANTA CLARA, California.- Christian McCaffrey se convirtió en el cuarto jugador más rápido de la era del Super Bowl en alcanzar 100 touchdowns en su carrera, Brock Purdy jugó un partido casi perfecto y los 49ers de San Francisco arrollaron 35-13 a los Dolphins de Miami el domingo.

      Los 49ers (2-0) no mostraron señales de fatiga después de vencer 27-7 a los Rams de Los Ángeles en el debut en Australia y comenzaron la temporada con victorias consecutivas por al menos 20 puntos por primera vez en la historia de la franquicia.

      Anotaron touchdowns en sus primeras cinco series ofensivas y dominaron a los Dolphins (0-2), que pasaron la semana desde la derrota en el debut en Las Vegas entrenando en la cercana Napa.

      Evitar el viaje ayudó poco a un equipo de Miami superado en todas las facetas, que llegó a la temporada con un registro de más de 180 millones de dólares en dinero muerto en el tope salarial.

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      Purdy completó 20 de 22 pases para 287 yardas, dos pases de touchdown y una carrera de anotación, y en un momento encadenó 18 pases completos consecutivos. Conectó un pase de touchdown de 12 yardas con George Kittle y otro de 6 con Kyle Juszczyk en las dos primeras series del tercer cuarto para sentenciar el partido. McCaffrey anotó con un par de carreras de 1 yarda para llegar a 100 touchdowns en 114 partidos; en la era del Super Bowl, solo LaDainian Tomlinson (89 partidos), Emmitt Smith (93) y Shaun Alexander (96) lo lograron más rápido.

      Malik Willis completó 14 de 23 pases para 197 yardas por Miami, pero recibió cuatro capturas y no pudo conducir una serie de touchdown hasta su pase de 77 yardas a Ryan Miller cuando quedaban 2:30 en el partido.

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