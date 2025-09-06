Alcaraz echa a Novak Djokovic

NUEVA YORK.- Carlos Alcaraz aplicó su juventud, despliegue físico y creatividad para imponerse ante Novak Djokovic, un rival mucho más experimentado, pero también mucho más mayor, imponiéndose el viernes por 6-4, 7-6 (6-2) en el Abierto de Estados Unidos, accediendo a su tercera final consecutiva de Grand Slam.

Al final, Djokovic —dueño de 24 títulos de Grand Slam— parecía resignado al resultado. El serbio de 38 años alcanzó las semifinales en los cuatro Slams de esta temporada, pero sucumbió en esa ronda cada vez.

Alcaraz, segundo preclasificado en Nueva York, enfrentará al número uno mundial Jannik Sinner —que superó 6-1, 3-6, 6-3, 6-4 Felix Auger-Aliassime— por el campeonato el domingo.

Alcaraz busca su sexto título de Grand Slam y el segundo en Flushing Meadows. El español venció a Sinner en el Abierto de Francia en junio y perdió ante su rival italiano en Wimbledon en julio.

“Me he sentido muy bien otra vez. Una final aquí significa muchísimo para mí”, dijo Alcaraz, quien aún no ha cedido un solo set en esta edición del US Open.

Sinner podría convertirse en el primer hombre que revalida el título en Nueva York desde que Roger Federer conquistó el torneo de cancha dura cinco años seguidos desde 2004 hasta 2008.

El intento de Djokovic de convertirse en el primer jugador en la historia del deporte en alcanzar las 25 coronas de Grand Slam fue bloqueado nuevamente.

Alcaraz, de 22 años, y Sinner, de 24, se han combinado para llevarse los últimos siete campeonatos importantes y nueve de los últimos 12. Djokovic ganó los otros tres en ese período, más recientemente en el US Open 2023.

“Perdí tres de cuatro en las semifinales de los grandes contra ellos, sencillamente son demasiado buenos y jugando a un nivel superlativo”, declaró Djokovic.