Derriban a los Chiefs

Sao Paulo.- Los Ángeles Chargers se quedaron con la gloria en suelo brasileño este viernes frente Kansas City Chiefs, por 27-21, en un encuentro apretado de la primera semana de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) que dejó sin respiración a los 47.627 aficionados que coparon el Arena Corinthians de Sao Paulo.

Lo que comenzó siendo en su totalidad azul y amarillo, sobre el final se puso en tablas.

Los Chargers dominaron gran parte del encuentro y quedaron varias veces a más de seis puntos de ventaja sobre su rival.

Sin embargo, en los dos últimos cuartos perdieron fuelle y los Chiefs aprovecharon para acercarse, con dos ‘touchdowns’, uno de Patrick Mahomes y otro de Travis Kelce.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La gran figura de la noche fue la dupla Justin Herbert y Quentin Johnston, que protagonizaron dos ‘touchdowns’, uno al inicio y otro clave sobre el final que terminó por sentenciar el resultado de la jornada.

Parecía que estaba todo dicho pero los Chiefs no se dieron por vencidos. Mahomes colocó un lanzamiento para Hollywood Brown que los dejó a puertas de la línea de anotación.

Con un gol de campo de Juju Smith-Schuster se selló el resultado del primer partido internacional de una temporada que promete muchos viajes por ciudades como Dublín, Londres, Berlín, para terminar el año con su debut en suelo madrileño, en el estadio Santiago Bernabéu, el próximo 16 de noviembre.

Teair Tart protagonizó el altercado de la noche, cuando golpeó a Travis Kelce en el casco y fue penalizado con una falta personal, algo que despertó la indignación de varios asistentes, quienes, por su reacción, esperaban que el jugador fuese expulsado.

El topetazo, dado adrede por el defensor, dejó a Kelce desorientado por un momento.