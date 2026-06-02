Alex de Alba va por la victoria

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El AGA Racing Team volverá a la actividad este fin de semana con motivo de la quinta fecha de la temporada 2026 de NASCAR México Series, competencia que se disputará en el Óvalo Aguascalientes México y que marcará el inicio de la segunda mitad del calendario regular.

La escudería tapatía llega a este compromiso con la mira puesta en mantenerse dentro de los primeros lugares del campeonato y asegurar su presencia en el "Chase", etapa decisiva donde se disputará el título de la temporada.

Uno de los principales protagonistas del equipo es el potosino Alex de Alba, quien actualmente ocupa la cuarta posición de la clasificación general al volante del automóvil número 14 patrocinado por AGA de Manzana, Red Cola y Skarch. El piloto suma hasta el momento 150 puntos y se mantiene dentro de la zona de clasificación cuando restan cuatro competencias para definir a los diez pilotos que avanzarán a la fase final del campeonato.

La carrera en territorio hidrocálido representa una nueva oportunidad para que De Alba y el equipo consigan la victoria que se les ha escapado durante la presente campaña, a pesar de haberse mantenido constantemente entre los contendientes más competitivos del serial.

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El escenario será el tradicional Óvalo Aguascalientes México, circuito de 1.4 kilómetros de longitud considerado uno de los más rápidos y exigentes del calendario. La estrategia de clasificación será fundamental para aspirar a un buen resultado en una competencia donde los márgenes de error suelen ser mínimos.

La actividad estelar se desarrollará este domingo con la carrera denominada "Aguascalientes El Gigante de México 250", prueba pactada a 170 vueltas que arrancará a las 13:40 horas y que espera una importante asistencia de aficionados en las tribunas del inmueble.

Con el objetivo de seguir sumando puntos y acercarse a los primeros lugares del campeonato, el AGA Racing Team afrontará este nuevo desafío consciente de la importancia que tiene cada carrera en la recta final hacia la definición de los invitados al "Chase".

La quinta fecha de NASCAR México Series promete emociones intensas y será una prueba clave para las aspiraciones de la escudería jalisciense, que buscará dar un paso firme rumbo a la disputa del campeonato 2026.