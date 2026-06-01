Serena Williams regresa al tenis profesional con invitación al Queen´s Club

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PARÍS (AP) — Serena Williams regresa al tenis profesional a los 44 años de edad tras casi cuatro años alejada del deporte.

La campeona de 23 títulos de Grand Slam en individuales aceptó una invitación de wild card para jugar dobles en el próximo torneo sobre césped del Queen´s Club, anunció el lunes el circuito femenino de la WTA.

Williams también publicó un mensaje en redes sociales: "Supongo que todo el mundo escuchó la noticia", publicó en el texto. Incluyó un video en el que sonaba su teléfono y, durante el cual, la estadounidense dice: "Tengo que cambiar mi número".

El torneo del Queen´s Club comienza el próximo lunes y la WTA indicó que Williams jugará "con una compañera que se anunciará oportunamente".

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Un regreso sobre césped alimentará las especulaciones de que Williams también planea competir en Wimbledon, que comienza el 28 de junio. Ha ganado siete títulos de individuales en el All England Club.

"El Queen´s Club se siente como el lugar perfecto para comenzar este próximo capítulo", dijo Williams en un comunicado. "El césped me ha brindado algunos de los momentos más significativos de mi carrera y estoy emocionada de volver a competir en uno de los escenarios más icónicos del deporte".

Williams no compite desde que se despidió en el Abierto de Estados Unidos de 2022. En ese momento, Williams comentó que no quería usar la palabra "retirarse" y, en su lugar, declaró que estaba "evolucionando" para alejarse del tenis.

"Serena llevó el juego a otro nivel y es increíble para el deporte que esté ampliando los límites y regresando", declaró la legendaria Martina Navratilova, la anterior exnúmero 1 de mayor edad en emprender un regreso tras el retiro, a los 43 años y 10 meses.

"Para muchas de las jugadoras más jóvenes, nunca tuvieron la oportunidad de enfrentarla; algunas quizá nunca la vieron por televisión, así que será una experiencia nueva y emocionante", agregó.

Williams, que también conquistó 14 títulos de Grand Slam en dobles, quedó habilitada para competir en febrero después de volver a inscribirse seis meses antes en el programa antidopaje obligatorio del tenis, que es el primer paso hacia un regreso.

"Ella es una leyenda. Es inspirador verla", dijo la número uno del tenis en la actualidad, Aryna Sabalenka. "Estoy emocionada por verla jugar y probablemente enfrentarme a ella. ... Son muy buenas noticias para el tenis".

Naomi Osaka, la campeona de cuatro grandes y que venció a Williams en la final del Abierto de Estados Unidos de 2018 para lograr su primera corona de Slam, se mostró entusiasmada ante la posibilidad.

"Hará que la gente venga a ver tenis", dijo Osaka el jueves pasado. "Sin duda voy a estar pendiente del primer partido. Creo que mucha gente lo estará. Todo el mundo sabe que Serena y Venus fueron mis modelos a seguir mientras crecía, así que será genial verla de nuevo en el recinto".

Williams publicó recientemente un video en Instagram en el que se la ve entrenando en una cancha dura con su hija: "Se rumorea que... tengo una nueva entrenadora", dijo Williams en la publicación.

La segunda hija de Williams nació en 2023.

Cuando el año pasado se reveló que Williams se había inscrito para volver al grupo de controles antidopaje, escribió en redes sociales: "Dios mio, gente, NO estoy regresando. Este incendio es una locura".

Gauff nunca pudo jugar contra Williams

"Uno de mis mayores arrepentimientos fue no haber podido jugar contra ella", dijo Coco Gauff, la vigente campeona de Roland Garros. Coco Gauff. "Sería genial para este deporte tener a una leyenda de vuelta compitiendo".

Iva Jovic, una estadounidense de 18 años, también se mostró encantada.

"Creo que es increíble. Es muy genial", expresó. "Nunca he visto a Serena en la vida real. Obviamente crecí viéndola. Durante toda mi infancia ella dominó el tenis, así que va a ser increíble".

Al igual que Osaka, cree que impulsará el tenis en general.

"Va a generar muchos titulares y es algo de lo que la gente va a hablar", señaló Jovic.

"Que Serena Williams juegue es algo bueno para el tenis. Seamos realistas. Todas queremos ver a Serena jugar tenis", dijo la estadounidense Madison Keys. "Quiero decir, literalmente ves historia cada vez que entra a la cancha", añadió Keys. "Así que, ¿por qué no ver más?"

La presidenta de la WTA, Valerie Camillo, subrayó que el regreso de Williams refleja "una expresión de su pasión por competir y no puedo esperar a verla enfrentar a una nueva generación de las mejores jugadoras".

"Serena no es solo una gran campeona. Es una empresaria exitosa, una poderosa defensora de los temas que importan, y una de las mujeres más icónicas del mundo", remarcó Camillo. "Estamos encantadas de darle la bienvenida de nuevo al circuito WTA en este momento tan emocionante para el tenis femenino".

Davenport revela que Williams practicó con jugadoras actuales

La ex número 1 Lindsay Davenport, al hablar en Roland Garros, dijo que el objetivo de Williams "siempre ha sido ser la mejor".

"Su mentalidad siempre ha sido no conformarse con la mediocridad. Así que creo que tenemos que asumir que está regresando porque siente que está en una posición en la que realmente puede causar impacto de inmediato", dijo Davenport. "Es ingenuo esperar que desde el primer momento vaya a estar ganando torneos. Pero creo que siente que podría ir encontrando el ritmo".

Davenport dijo que sabe que algunas jugadoras actuales del circuito femenino fueron a Florida recientemente para practicar con Williams.

"No creo que nadie lo haya admitido, pero sí sé que algunas lo hicieron. Así que creo que ella tiene más o menos claro cuál es el nivel. Pero no sé si ha estado jugando un partido de individuales de dos horas, ¿verdad?", indicó. "Tendremos que ver cómo lo soporta físicamente".

McEnroe regresó en dobles a los 47

John McEnroe dijo que Williams no está "regresando para no ganar" y sugirió que podría jugar Wimbledon.

"No se está haciendo más joven, pero es Serena Williams, así que apuesto a que me diría que quiere ganar toda la maldita cosa", señaló en París.

McEnroe tenía 47 años cuando regresó tras 12 años de retiro y ganó un torneo de dobles a nivel de circuito con su compañero Jonas Bjorkman.

"Físicamente todavía lo tenía para dobles, así que ella definitivamente todavía podría tenerlo para dobles, no hay duda de eso. Podría ganar cualquier cosa (en dobles)", dijo McEnroe. "En individuales es más difícil, así que tendremos que esperar y ver qué decide hacer; quizá esté esperando hasta el Abierto (de Estados Unidos). No estoy muy seguro de cuál es el plan. No me ha llamado para decirme el plan".

Las mujeres regresan a Queen´s después de más de 50 años

El torneo de mujeres regresó el año pasado para acompañar a la competencia masculina en Queen´s tras una ausencia de más de 50 años, lo que significa que Williams hará su debut en el histórico torneo sobre césped.

"El tenis femenino regresó de manera histórica al Queen´s Club el año pasado, y ahora tenemos a un ícono del juego volviendo a pisar la cancha en esta prestigiosa sede", dijo Laura Robson, la directora del torneo de Queen's. "Es muy emocionante para el torneo y para los aficionados".