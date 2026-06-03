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Alexander Zverev despacha a Jódar

Se cita en semis con Jakub Mensik, en un duelo de generaciones

Por EFE

Junio 03, 2026 03:00 a.m.
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Alexander Zverev despacha a Jódar
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      París.- El alemán Alexander Zverev fue una montaña demasiado alta para el español Rafael Jódar, que a sus 19 años tocó techo en los cuartos de final de Roland Garros, en los que no pudo con el número 3 del mundo, que accedió a su décima semifinal de un Grand Slam con una victoria por 7-6 (3), 6-1 y 6-3.

      Su rival será el joven checo Jakub Mensik, de 20 años, que derrotó al brasileño Joao Fonseca, de 19 años, 6-4, 6-3 y 7-6(3) en 2 horas y 44 minutos.

      En 2 horas y 25 minutos sufrió Jódar su cuarta derrota de esta temporada sobre arcilla, donde con 19 victorias lidera la carrera por delante del italiano Jannik Sinner, una trayectoria que había levantado expectativas de cara al Grand Slam de tierra batida.

      El joven español, que inició el año como 168 del mundo, llamaba a la puerta del top-20 gracias a su buen hacer en París, pero también a su victoria en Marrakesh, sus semifinales en Barcelona y los cuartos en Madrid o París.

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      Así ingresó en el top-100 en marzo, entre los 50 mejores en abril y acabó a las puertas de Roland Garros entre los 30, debutando en el torneo parisiense como cabeza de serie.

      Pero como ya le sucedió en Madrid, donde no pudo poner en apuros a Sinner, le faltó algo de tenis para hacer descarrilar a un Zverev que tuvo rachas de alta calidad.

      Las necesitó para contrarrestar el ímpetu inicial del joven español, que llegó a colocarse 5-2 y a tener un servicio a su favor para anotarse el primer set. Pero ahí emergió el alemán, elevó el nivel de su juego y empató a 5.

      La experiencia se impuso en el juego de desempate, en el que Zverev comenzó una dinámica de dominio que no supo romper el español, que solo sumó un juego en el segundo set.

      A remolque también en el tercero desde que cedió su saque inicial, Jódar tuvo ocasión de reengancharse al disponer de una bola de rotura en el octavo, pero la desaprovechó, una de las asignaturas pendientes que ha dejado a lo largo de todo el torneo.

      Ya no soltó la presa el germano, finalista en 2024, que regresa a unas semifinales de las que el año pasado fue apeado por el serbio Novak Djokovic, lo que demuestra la fiabilidad que tiene sobre la tierra batida francesa.

      Con su victoria número 33 de la temporada, la decimoctava en arcilla, donde solo ha perdido cuatro partidos, presenta una hoja de servicios de una gran regularidad.

      Se convierte en el noveno tenista que alcanza cinco semifinales en Roland Garros, tras haber conseguido su victoria número 43 en el torneo.

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