Segob reitera compromiso para diálogo con CNTE tras paro nacional

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CIUDAD DE MÉXICO, junio 2 (EL UNIVERSAL).- Tras otra mesa de negociación fracasada con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), el gobierno federal reiteró seguir el diálogo con el magisterio disidente.

Segob condena violencia y vandalismo en paro nacional

Además, luego de que la CNTE elevó su protesta con el derrumbe de figuras de futbolistas colocadas sobre la avenida Paseo de la Reforma para el Mundial, la Secretaría de Gobernación (Segob) condenó "la violencia y el vandalismo" en el segundo día de paro nacional.

"Tenemos el compromiso con la CNTE de continuar mañana miércoles con la mesa de trabajo iniciada hoy. La concertación es la vía correcta para la solución de conflictos", dijo al titular de la Segob, Rosa Icela Rodríguez, acompañada del secretario de Educación, Mario Delgado, y del director del ISSSTE, Martí Batres.

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Autoridades llaman a respetar libre tránsito y evitar riesgos

La secretaria de Gobernación rechazó la obstrucción al libre tránsito de la ciudadanía por los bloqueos: "Respetamos la manifestación pacífica, pero también el libre tránsito de la población que está viendo afectados sus derechos".

Aseguró que, por cuestiones de protección civil, no se puede ocupar el Zócalo, como intentó hacerlo ayer la CNTE al tratar de derribar las vallas de más de dos metros y por lo que la policía capitalina respondió con gases y artefactos explosivos.

"Por esa razón, para evitar poner en riesgo a las personas, se colocaron vallas", dijo Rosa Icela Rodríguez a través de un video publicado en redes sociales.

La encargada de la política interna mandó un mensaje a los liderazgos de la CNTE, a quienes les dijo que eviten poner en riesgo a sus representados.

"Condenamos cualquier acto de provocación, violencia y vandalismo. También el uso de cohetones, petardos, marros y otros artefactos que solo ponen en peligro a los manifestantes y a la ciudadanía", expresó la titular de la Segob tras los enfrentamientos del lunes en el Centro Histórico que dejaron dos maestros lesionados y uno con la pérdida de un ojo.

Rodríguez reiteró el llamado a mantener abiertos los canales de comunicación para evitar el cierre de planteles que afecten la educación de las y los estudiantes.

Por su lado, Delgado aseguró que "hay toda la disposición" de la presidenta Claudia Sheinbaum para cumplir con el compromiso de la desaparición de la USICAM.

Batres refrendó su compromiso para que el ISSSTE dé un mejor servicio y avanzar en el fortalecimiento de políticas solidarias y públicas referentes a las prestaciones.