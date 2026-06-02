Hugo Sánchez respalda a Rafael Márquez para dirigir selección mexicana

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CIUDAD DE MÉXICO, junio 2 (EL UNIVERSAL).- La Selección Mexicana comienza a trazar su futuro más allá de la Copa del Mundo 2026 con un proyecto que busca continuidad y estabilidad en el banquillo. Entre los planes más ambiciosos destaca la intención de darle las riendas del equipo a Rafael Márquez, histórico exfutbolista que actualmente funge como auxiliar de Javier Aguirre.

Hugo Sánchez respalda continuidad de Rafael Márquez en selección mexicana

Esta idea ha recibido el respaldo de Hugo Sánchez, leyenda del Real Madrid y voz autorizada del futbol mexicano, quien con su experiencia en el banquillo Tricolor no dudó en exigir a los directivos cumplir su palabra y permitir que Márquez asuma el cargo.

"Ojalá se cumpla a Rafael Márquez eso, puede ser una promesa y hasta que no se hace real no es un hecho. Se lo merece y sería una muy buena decisión, lo haría muy bien, pero teniendo el respaldo de los dueños. Es algo que hacen las grandes potencias", señaló.

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Hugo Sánchez recuerda su experiencia y llama a creer en proyectos a largo plazo

Sánchez, quien dirigió a la Selección Mexicana entre 2006 y 2008 y dejó el cargo tras no conseguir la clasificación a los Juegos Olímpicos de Beijing, recordó cómo los directivos no confiaron en su proyecto ni creyeron en su propuesta de lograr que México levantara la Copa del Mundo en un plazo de doce años.

"Yo me comprometí con tres periodos mundialistas para hacer campeón a México, yo sí me la creo. En ese momento me dio mucha tristeza, ya que los dueños en ese caso me vieron y pensaron que estaba loco. Falta creer, tenemos las capacidades de cualquier país y aprender de potencias como España", finalizó.