Shakira y Piqué mantienen fotos juntos en redes sociales tras separación

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD DE MÉXICO, junio 2 (EL UNIVERSAL).- A cuatro años de haber protagonizado una de las separaciones más mediáticas, los nombres de Shakira y Gerard Piqué volvieron a captar la atención en redes sociales.

Posible reconciliación entre Shakira y Piqué

Esta vez, la conversación no surgió por un nuevo pelito o música dedicada al exfutbolista; sino por una posible reconciliación.

Durante los últimos días, las versiones de que la expareja estaría dándose una nueva oportunidad han circulado en las redes sociales. Todo inició por una entrevista que la colombiana ofreció a "The Times" y en la que agradeció a Piqué.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Siempre guardaré en mi corazón esa gratitud hacia el padre de mis hijos y por haberme convertido en la madre que soy", dijo.

Fotos y seguimiento en redes sociales

Sin embargo, todo cobró fuerza cuando usuarios descubrieron que ambos tenían visibles algunas de las fotografías de la época en la que estaban juntos y se seguían en sus respectivas cuentas.

Las publicaciones rápidamente se multiplicaron en distintas redes sociales, donde algunos internautas interpretaron esos detalles como una señal de que la relación habría mejorado al punto de retomar el vínculo sentimental que terminó en 2022.

Sin embargo, seguidores de la artista se encargaron de señalar un detalle que pasó inadvertido; y es que, ni las fotos juntos ni el hecho de que ambos se sigan es nuevo.

De acuerdo con diversos usuarios, a pesar del truene, las tiraderas y el escándalo, nunca eliminaron las imágenes que tenían juntos y tampoco se borraron de las redes sociales, echando abajo las teorías.

Lo que sí es un hecho es que Shakira continúa cosechando éxitos con su gira "Las mujeres ya no lloran"; mientras que Piqué fue visto, hace unos días, en el concierto que Bad Bunny dio en España y acompañado de Clara Chía, con quien ya cumplió cuatro años de relación.

Hasta la fecha ni la cantante ni el exjugador han hecho alguna declaración sobre la supuesta reconciliación, pero las versiones continúan.